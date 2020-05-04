Filistinli çocuktan Başkan Erdoğan'a: İki Kutsal Caminin Muhafızı unvanını hak ediyor

IHA 04 Mayıs 2020 Pazartesi 13:37 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 13:57

Bilal Abdelal adlı Filistinli bir çocuk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisini yayınladığı video ile ifade ederek, "Erdoğan, İki Kutsal Caminin Muhafızı unvanını hak ediyor" dedi.

Gazze’de yaşayan Abdelal, "Recep Tayyip Erdoğan Müslümanlar için örnek oldu ve özgür gençlere ilham kaynağı oldu. Mazlumların hakkını savunun ve mazlumların umudu olan Erdoğan. Erdoğan nerede zulüm varsa oraya müdahale ediyor. Bu yüzden Recep Tayyip Erdoğan, İki Kutsal Camilerin Muhafızı unvanını hak ediyor ondan uzak olsa bile" ifadelerini kullandı.