Filistinli çocuklardan Trump'a ''Vatanımızı, topraklarımızı terk etmeyeceğiz'' cevabı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarında yaklaşık 18 bin çocuk hayatını kaybetti ve binlerce çocuk yaralandı. Gazze'de hala hayatta kalabilen çocuklar ise yakınlarını, evlerini ve çocukluklarına dair her şeyi kaybettiği için tedavisi güç ve derin psikolojik yaralar aldı.

Gazze Şeridi'ndeki çocuklar bütün bu yaşadıkları acı ve travmalara rağmen AA muhabirine vatanlarını, topraklarını asla terk etmeyeceklerini, kimsenin onları Gazze'den çıkaramayacağını ifade etti.

- "KİMSE BİZİ GAZZE'DEN ÇIKARAMAZ"

- Gazze'de yaşayan 13 yaşındaki Filistinli Enes Arafat, aylardır bombardıman altında olduğunu ve yiyecek bulmakta sıkıntı çektiğini kaydederek, "Ve şimdi Trump bizi yerimizden etmek istiyor öyle mi? Gazze'de kalacağım ve asla gitmeyeceğim." ifadeleriyle Trump'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Filistinli 13 yaşındaki Atıf Ebu Cerad da İsrail'in soykırım gerçekleştirerek kendilerini Gazze Şeridi'nden çıkarmaya çalıştığını ancak direndiklerini söyledi.

- "NE MISIR, NE ÜRDÜN VATANIMIZIN KARŞILIĞI OLABİLİR"

Gazze dışında bir yere gitmeyeceğini belirten Ebu Cerad, "Toprağımız ve ülkemiz! Ne Ürdün'e, ne Amerika'ya! Kimse bizi Gazze'den çıkaramaz, biz kendi ülkemizdeyiz." ifadelerini kullandı.

Filistinli 10 yaşındaki kız çocuğu Zinet de "Trump bizi toprağımızdan çıkarmak istiyor. Biz burada oturuyoruz. Ne Mısır, ne Ürdün, ne de Amerika vatanımızın karşılığı olabilir. Filistinli çocuklar barış içinde yaşamak istiyor. Neden bizi (Gazze'den) çıkarmak istiyorlar!" ifadeleriyle tepkisini ortaya koydu.

- "ASLA GAZZE'DEN ÇIKMAYACAĞIZ"

Gazze'de yaşayan 11 yaşındaki Heya Tafiş de, Trump'ın Gazze açıklamalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Trump bizi topraklarımızdan çıkarmak istiyor. biz bu fikri kabul etmiyoruz. Yıkım ve bombardımana rağmen kararlıyız, asla Gazze'den çıkmayacağız."

Vela el-Halvu (17) ise, Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasını reddettiğini şu ifadelerle dile getirdi:

"Trump'ın kararı Gazze halkının tamamı tarafından kesinlikle reddedildi. Savaş sırasında çok acı çektik, ancak kararlılıkla (burada) kalacağız. Normal bir hayat yaşıyorduk, okullara, üniversitelere gidiyorduk ama bunların hepsi değişti. Zor koşullara rağmen Gazze'yi yeniden inşa edeceğiz ve asla terk etmeyeceğiz. Yeniden imar edeceğiz! Hiçbir ülkeye göç etmeyi kabul etmiyoruz. Gazze'de kalmak istiyoruz ve hiçbir ülke bizi Gazze Şeridi'nden ayrılmaya zorlayamaz."

- TRUMP'IN, GAZZE'Yİ "DEVRALMA" VE FİLİSTİNLİLERİ ZORLA YERİNDEN ETME PLANI

Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere, komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullanmıştı.