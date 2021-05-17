DHA 17 Mayıs 2021 Pazartesi 16:51 - Güncelleme: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 16:57

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. ABD medyasından Washington Post, başkan Joe Biden ve Tel Aviv yönetimi arasında, Gazze'ye yönelik saldırılar öncesinde 735 milyon dolarlık silah anlaşması yapıldığını iddia etti. Gazetenin haberine göre, 5 Mayıs'ta Tel Aviv yönetimi ve Biden yönetimi arasında 735 milyon dolarlık silah anlaşması yapıldığını iddia etti. Gazete,söz konusu anlaşmayı ismi açıklanmayan bir Kongre üyesinin ifadelerine dayandırdı.

GAZZE'DE CAN KAYBI 198'E YÜKSELDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarının başından bu yana 58'i çocuk, 35'i kadın olmak üzere 198 kişinin hayatını kaybettiğini, 1300 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze'ye toplamda 1450 bombardıman ve hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.