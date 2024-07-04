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Dünya

Filistinli direniş grupları duyurdu: Gazze'de İsrail askerleri öldürüldü

Kassam Tugayları ile İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda İsrail ordundan askerlerin öldüğü ve yaralandığını belirtti.

AA4 Temmuz 2024 Perşembe 18:45 - Güncelleme:
Filistinli direniş grupları duyurdu: Gazze'de İsrail askerleri öldürüldü
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Kassam Tugayları ve Kudüs Seriyyeleri, yaptıkları açıklamalarda, Gazze kentindeki Şucaiyye Mahallesi'nde yaşanan askeri gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Şucaiyye'de İsrail güçlerinin tuzaklandığını ve yaşanan çatışmada askerlerden ölenlerin ve yaralananların olduğu kaydedildi.

İsrail güçlerinin, ölü ve yaralıları helikopterle tahliye ettiği aktarıldı.

SAM-7 FÜZESİYLE HEDEF ALINDI

Ayrıca Abdülkadir Hüseyni Tugaylarının işbirliğiyle Şucaiyye semalarında dolaşan orduya ait "Apache" tipi bir helikopterin SAM-7 füzesiyle hedef alındığı ifade edildi.

Şucaiyye'de Merkava IV tipi 3 tankın hedef alındığı; mahalleye giren İsrail güçlerinin havan toplarıyla vurulduğu belirtildi.

SİVİL ALTYAPI TAHRİP EDİLİYOR

İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 11 Filistinli öldü, 87 bin 445 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

  • Kassam Tugayları
  • İslami Cihad
  • Kudüs Seriyyeleri

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