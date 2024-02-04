İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2024 Pazar / 25 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,4961
  • EURO
    32,9738
  • ALTIN
    1996.19
  • BIST100
    8665.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Filistinli direnişçiler pes etmiyor! Soykırımcı İsrail'e karşı saldırı
Dünya

Filistinli direnişçiler pes etmiyor! Soykırımcı İsrail'e karşı saldırı

Filistinli direnişçiler, İsrail askerlerinin araçlarını ve toplandıkları noktaları hedef alan operasyonlar gerçekleştirdi.

AA4 Şubat 2024 Pazar 04:23 - Güncelleme:
Filistinli direnişçiler pes etmiyor! Soykırımcı İsrail'e karşı saldırı
ABONE OL

Gazze Şeridi'ndeki birçok bölgeye saldırılarını tırmandıran İsrail ordusu ile Filistinli silahlı direniş grupları arasında, özellikle güneydeki Han Yunus Mülteci Kampı çevresinde yoğun çatışmalar yaşandı.

Direnişçilerin saldırıları, İsrail'in özellikle de çoğu yerinden edilmiş 1,5 milyon Filistinlinin bulunduğu Refah şehrini hedef alan yoğun bombardımanıyla eş zamanlı yaşandı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları söz konusu çatışmalara dair yaptığı açıklamada, kentin batı kesimine sızmaya çalışan işgal güçlerinin havan toplarıyla püskürtüldüğünü kaydetti.

Açıklamada, Kassam direnişçilerinin Han Yunus'un güneybatısında İsrail Merkava tanklarından birini Yasin 105 füzesiyle imha ettiği ifade edildi.

Öte yandan, İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de yaptığı açıklamada, Emel Mahallesi'nde işgalcilere ait bir insansız hava aracının bölgede keşif yaptığı sırada düşürüldüğünü duyurdu.

Kudüs Seriyyeleri, yine aynı bölgede İsrail askerleriyle yoğun çatışmalara girildiğini, düşman saflarına ağır kayıplar verildiğini ve bir buldozerin de kullanılmaz hale getirildiğini duyurdu.

Ayrıca, Han Yunus'taki Tekaddum kavşağında, içinde düşman askerlerinin bulunduğu araçların havan toplarıyla hedef alındığı vurgulandı.

  • direnişçiler
  • operasyonlar
  • İsrail askerleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.