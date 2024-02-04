Filistinli direnişçiler pes etmiyor! Soykırımcı İsrail'e karşı saldırı

Gazze Şeridi'ndeki birçok bölgeye saldırılarını tırmandıran İsrail ordusu ile Filistinli silahlı direniş grupları arasında, özellikle güneydeki Han Yunus Mülteci Kampı çevresinde yoğun çatışmalar yaşandı.

Direnişçilerin saldırıları, İsrail'in özellikle de çoğu yerinden edilmiş 1,5 milyon Filistinlinin bulunduğu Refah şehrini hedef alan yoğun bombardımanıyla eş zamanlı yaşandı.



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları söz konusu çatışmalara dair yaptığı açıklamada, kentin batı kesimine sızmaya çalışan işgal güçlerinin havan toplarıyla püskürtüldüğünü kaydetti.

Açıklamada, Kassam direnişçilerinin Han Yunus'un güneybatısında İsrail Merkava tanklarından birini Yasin 105 füzesiyle imha ettiği ifade edildi.

Öte yandan, İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de yaptığı açıklamada, Emel Mahallesi'nde işgalcilere ait bir insansız hava aracının bölgede keşif yaptığı sırada düşürüldüğünü duyurdu.

Kudüs Seriyyeleri, yine aynı bölgede İsrail askerleriyle yoğun çatışmalara girildiğini, düşman saflarına ağır kayıplar verildiğini ve bir buldozerin de kullanılmaz hale getirildiğini duyurdu.

Ayrıca, Han Yunus'taki Tekaddum kavşağında, içinde düşman askerlerinin bulunduğu araçların havan toplarıyla hedef alındığı vurgulandı.