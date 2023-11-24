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Dünya

Filistinli esirler ailelerine kavuştu: Direnişçiler olmasaydı özgürlüğü göremezdik

Esir takasıyla serbest bırakılan Filistinli kadınların kimisi secdeye kapandı, kimisi sarıldı, kimisi ise ağladı. Senelerdir hapishanede özgürlüğünü bekleyen Filistinliler, İsrail ile Hamas'ın esir takası anlaşması sonucu yurtlarına geri döndü. Serbest bırakılan Filistinli esir yaşadığı anları, 'Direnişçiler olmasaydı özgürlüğü göremezdik' diye anlattı.

Star Gazetesi/Abdulmennan Mahdum24 Kasım 2023 Cuma 23:17 - Güncelleme:
Filistinli esirler ailelerine kavuştu: Direnişçiler olmasaydı özgürlüğü göremezdik
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Gazze'deki çatışmalara insani ara verilerek uzlaşılan esir takası, onlarca Filistinli aileye umut oldu. Hamas'ın 13 İsrailliyi serbest bırakmasına karşılık İsrail tarafı da 39 Filistinli esiri serbest bıraktı. Böylelikle taraflar arası ilk esir takası tamamlanmış oldu.

ESİR TAKASINDA SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Esir gruplar Uluslararası Kızıl Haç Komitesi görevlilerine teslim edildi. Ekipler daha sonra esir İsraillilerle beraber Refah Sınır Kapısı'na götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilmek için Mısır'a götürülen esirler buradaki işlemlerin ardından İsrail'e götürüldü.

39 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILDI

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ensari yaptığı açıklamada 39 Filistinli kadın ve çocuktan oluşan ilk grubun serbest bırakıldığını açıkladı. Batı Şeria'da yer alan Ofer Hapishanesi'nden özgürlüğe yürüyen grubu Ramallah bölgesinde kendilerini bekleyen Filistinliler tarafından coşkuyla karşılandı.

KAÇ FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILACAK?

İsrail ve Hamas arasında yapılan esir takası anlaşmasına göre bu süreçte 50 İsrailliye karşılık 150 Filistinli serbest bırakılacak. Sürecin insani ateşkes süreci olan 4 gün içerisinde tamamlanması bekleniyor.

"DİRENİŞÇİLER OLMASAYDI ÖZGÜRLÜĞÜ GÖREMEZDİK"

Serbest bırakılan Filistinliler arasındaki Hanan Bergusi özgürlüğe kavuştuğu anda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bergusi, "Direnişçiler olmasaydı özgürlüğü göremezdik" ifadelerini kullanarak Hamas'ın başlattığı direnişi desteklediğini dile getirdi.

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