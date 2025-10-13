Filistinli esirler ve yakınları buluştu... İsrail zulmünden kurtulanlar evlerine dönüyor

Gazze barış anlaşması için öncelikli maddeler arasında yer rehineler konusunda kritik sürece girildi.

İsrail güçleri, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında aralarında müebbet hapis cezası alanların da bulunduğu 96 Filistinli esir serbest bıraktı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esir takası kapsamında işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında yer alan Ofer Hapishanesi'nden Filistinli esirleri salıverdiği belirtildi.

Yıllar sonra evlerine döndüler...



Tarihi esir takasında işgalci İsrail, ilk aşamada müebbet hapse mahkum ettiği 88 Filistinliyi serbest bıraktı. Filistinli esirler Batı Şeria'da kendilerini bekleyen kalabalık tarafından büyük sevinçle karşılandı. pic.twitter.com/zRKNOWDC3j — Star Gazetesi ���� (@stargazete) October 13, 2025

Haberde, ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında "müebbet hapis cezası"na çarptırılan 96 Filistinlinin serbest kaldığı ifade edildi.

BİN 968 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILACAK

Filistin Esirler Medya Ofisi, İsrail'in ateşkes kapsamında salıvereceği müebbet hapis cezasına çarptırılan 250 Filistinli ile Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den alıkoyduğu 1718 Filistinlinin isim listesini yayınladı.

Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkes ve esir takası kapsamında salıverilecek müebbet hapis cezasına çarptırılan 250 Filistinli ile Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den alıkoyduğu 1718 Filistinlinin ismi yayınlandı.

Açıklamada, salıverilecek müebbet hapis cezasına çarptırılan Filistinlilerden 143'ünün Kudüs ve Batı Şeria dışına sınır dışı edileceği kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesi'nden serbest bırakılan Filistinli mahkumlar, Ramallah'a getirildi.