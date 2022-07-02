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Dünya

Filistinli gazeteci Akleh'i öldüren kurşun ABD'ye gönderilecek

İsrail güçleri tarafından Filistin'de düzenlenen saldırıda Al Jazeera muhabiri Shireen Abu Akleh'i öldüren kurşun, adli soruşturma için ABD'ye gönderilecek.

IHA2 Temmuz 2022 Cumartesi 22:02 - Güncelleme:
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Filistin hükümeti, İsrail güçleri tarafından düzenlenen saldırıda Al Jazeera muhabiri Shireen Abu Akleh'i öldüren kurşunun adli soruşturma için ABD'ye gönderileceğini açıkladı. Filistin Başsavcısı Ekrem el-Khatib konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mermiyi inceleme için ABD'ye göndermeye karar verdik" dedi. Filistin hükümeti yürütülen soruşturma ile gazeteci Abu Akleh'in bir İsrail askeri tarafından kasıtlı şekilde vurulduğunu bildirmişti. İsrail ise suçlamayı reddederek, kendi soruşturmasını sürdürdüğünü açıklamıştı.

Muhabir Abu Akleh, 11 Mayıs tarihinde Filistin'in Batı Şeria bölgesinde İsrail güçleri tarafından ateş açılması sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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