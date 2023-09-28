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Dünya

Filistinli göstericiler eylemlerine ara verdi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin sınır bölgesinde gösteri düzenleyen Filistinli gençler, eylemleri bugün için durdurduklarını açıkladı.

AA28 Eylül 2023 Perşembe 17:16 - Güncelleme:
Filistinli göstericiler eylemlerine ara verdi
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Kendilerini "Devrimci Gençler" olarak isimlendiren grup tarafından Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Yanan balon gönderme eylemi de dahil Gazze Şeridi'nin doğu sınır bölgesinde bugün hiçbir gösteri faaliyeti yapılmayacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, eylemleri durdurma adımının sadece bugün için geçerli olduğu, yarın için yeni talimatlar yayınlanacağı aktarıldı.

Protestocu gençlerin söz konusu açıklaması, İsrail'in 17 Eylül'den bu yana kapalı tuttuğu ve yolcu geçişi için kullanılan Beyt Hanun Sınır Kapısı'nı açmasının ardından yapıldı.

AA muhabirine konuşan Filistinli siyasi analist Mustafa İbrahim, Hamas başta olmak üzere Filistinli grupların, sınırdaki gösteriler yoluyla ekonomik bazı kolaylıklar elde etmiş olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Arabulucuların gösterilerin başladığı ilk günlerden itibaren sükuneti sağlamak için harekete geçtiğini aktaran İbrahim, yanan balon gönderme gibi eylemlerin, İsrail üzerinde baskı oluşturduğunu, Tel Aviv yönetimin Gazze tarafından gerilimin tırmanmasını istemediğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, salı günü Gazze'ye birkaç saatlik bir ziyaret gerçekleştirmişti. Wennesland, Gazze'de sükunetin sağlanması için İsrailli yetkilerle de görüşmeler yaptığını söylemişti.

Gazze'deki Filistinliler, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını protesto etmek için 17 Eylül'den bu yana İsrail sınırına yakın bölgelerde gösteriler düzenliyor ve eylemler sırasında zaman zaman İsrail tarafına yanan balonlar da gönderiyordu.

  • Gazze Şeridi
  • Gençler
  • Gösteri

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