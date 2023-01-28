Filistinli gruplar: Doğu Kudüs'teki saldırılar İsrail'in Cenin saldırısına cevap

Hamas ve İslami Cihad hareketleri ile Filistin Halk Kurtuluş Cephesi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde 2 İsraillinin yaralandığı saldırının ardından açıklama yaptı.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, Kudüs'teki söz konusu iki saldırının Filistin direnişinin tepkisinin gecikmeyeceğini gösterdiğini belirtti.

Kanu, "Filistin halkının işgalci İsrail'in saldırılarına yanıt olarak karşı devrimini sürdüreceğini" aktardı.

İslami Cihad Sözcüsü Tarık İzeddin, yaptığı açıklamada, Doğu Kudüs'teki saldırıların "İsrail güvenlik ve askeri sistemine darbe vurduğunu ve işgalci İsrail'in sükunete kavuşamayacağını gösterdiğini" kaydetti.

İzzeddin ayrıca, Filistin halkının direnişinin canlı olduğunu ve yıldırılamayanı ifade etti.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden yapılan yazılı açıklamada da, Doğu Kudüs'teki söz konusu iki saldırının "işgalci İsrail ve Yahudi yerleşimcilerin ihlallerine verilen doğal bir tepki" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in güvenlik önlemlerinin Filistin direnişine engel olamayacağı belirtildi.

- İsrail'in Cenin saldırısından sonra Doğu Kudüs'te 2 saldırı gerçekleşti

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na 26 Ocak'ta düzenlediği baskında aralarında 60 yaşında bir kadının da yer aldığı 9 Filistinli öldürülmüştü. Baskının ardından bölgede çıkan olaylarda işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Er-Ram beldesinde de 22 yaşında bir Filistinli yaşamını yitirmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan yasadışı bir Yahudi yerleşim biriminde dün düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı. İsrail polisi, olay yerinden araçla kaçan saldırganı kovalayarak, silahlı çatışma sonrasında etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki Silvan Mahallesinde de bugün düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır, 2 İsrailli yaralanmıştı. İsrail polisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

