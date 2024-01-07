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Dünya

Filistinli gruplar: İsrail Gazze'yi bölme planında başarılı olamayacak

Filistinli gruplar, İsrail'in Gazze Şeridi'ni yönetmek için yapılar oluşturma planlarının Filistin halkının kararlılığı karşısında başarısız olacağını belirtti.

AA7 Ocak 2024 Pazar 04:13 - Güncelleme:
Filistinli gruplar: İsrail Gazze'yi bölme planında başarılı olamayacak
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Hamas, İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi gibi grupların yer aldığı Ulusal ve İslami Güçler İzleme Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail eski ve yeni planıyla hala Filistin davasını tasfiye etmeye ve halkımızı yerinden etmeye çalışıyor ancak bu plan başarısız olacak ve boşa düşecek." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ni yönetmek için yapılar oluşturma planlarına ilişkin de açıklamada, "İsrail, Gazze Şeridi'ni yönetmek için iddia edildiği gibi yerel sivil veya aşiret organları oluşturmaya çalışıyor ancak bunu başaramayacaklar." denildi.

Açıklamada, söz konusu önerilerle uğraşmanın "kimsenin kabul etmeyeceği veya onaylamayacağı ulusal bir ihanet" olarak değerlendirildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant 5 Ocak'ta "İsrail'e düşman olmamaları ve aleyhte faaliyette bulunmamaları" şartıyla Gazze'yi Filistinlilerin yöneteceğini öngören bir görüş bildirmişti.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 22 bin 722 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 176'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 510 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 326 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 148 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

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