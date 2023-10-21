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Dünya

Filistinli gruplar yaralıların Gazze'den çıkartılması talep etti

Filistinli gruplar, İsrail ablukası ve bombardımanı altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki yaralıların Gazze dışında tedavileri için çıkışlarının hızlandırılması çağrısında bulundu. Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı, sınırlı insani yardımların bölgeye girişi için bugün geçici süreyle açılmıştı.

AA21 Ekim 2023 Cumartesi 17:19 - Güncelleme:
Filistinli gruplar yaralıların Gazze'den çıkartılması talep etti
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Hamas, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi gibi grupların yer aldığı Ulusal ve İslami Güçler İzleme Komitesi, Gazze'nin dünyaya açılan kapısı olan Mısır'daki Refah Sınır Kapısı'nın insani yardımlar için geçici olarak açılmasına dair yazılı bir açıklama yayımladı.

Yapılan ortak açıklamada, Gazze'de İsrail saldırıları ve ablukasının sağlık sistemini çöküşün eşiğine getirdiği belirtilerek, "Yaralıların (Gazze dışında tedavi görmesi için) çıkışının hızlandırılması çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Halkımıza yönelik soykırımın durdurulmasını kapsamayan her türlü çabanın faydası ve etkisi kısıtlı olacaktır." ifadesine yer verilen açıklamada, bölgedeki hareketliliğin henüz İsrail saldırılarını durduracak seviyeye ulaşmadığı kaydedildi.

Refah Sınır Kapısı'nın açılmasında Mısır'ın çabalarının takdir edildiği açıklamada, "Filistin halkının topraklarında kalmakta kararlı olduğu ve göç planlarını kesinlikle kabul etmeyeceği" vurgulandı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 12 Hizbullah üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

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