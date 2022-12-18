Filistinli gruplardan, Filistinlilere ''Aksa'da nöbet tutma'' çağrısı

Filistinli gruplar, Fanatik Yahudi yerleşimcilerin, bu sabah, İsrail polisinin korumasında işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmesine tepki gösterdi.

Hamas ve Fetih'in de arasında olduğu gruplardan yapılan ortak yazılı açıklamada, Aksa'ya baskın düzenlenmesi ve burada Talmud ritüelleri yapılmasının, Filistinlileri, Arapları ve tüm Müslümanları tahrik etmeyi amaçladığı ve bölgede bomba etkisi yaratacağı kaydedildi.

Açıklamada, Kudüs'te, Batı Şeria'da ve diğer işgal altındaki topraklardaki Filistinlilere, Mescid-i Aksa'da ribat çağrısı yapılarak, "siyonist çetelerle mücadele ederek Aksa'nın korunması" istendi.

Açıklamada, Yahudi bir yerleşimcinin Filistinli kardeşleri aracıyla ezerek öldürmesi meselesine ilişkin de Batı Şeria'daki Filistinli gruplara, ellerindeki tüm imkanları kullanarak yerleşimcilere, yerleşim birimlerindeki güvenlik unsurunu kaybettirmeleri çağrısı yapıldı.

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Filistin Dışişleri Bakanlığı da yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail'in Kudüs ve Filistinlilere, Mescid-i Aksa başta olmak üzere Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal değerlere yönelik ihlallerini sert bir şekilde kınadı.

Açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya baskın düzenlemesinin yanında Müslümanların namaz kılmak için Aksa'ya girmesinin engellendiği ve cezai tedbirler uygulandığına dikkat çekilerek, bu kışkırtıcı baskınların ve muhtemel tehlikeli sonuçlarının tüm sorumluluğunun İsrail'e ait olduğu ifade edildi.

Kudüs ve kutsal değerlerin maruz kaldıkları mücadelede Ürdün ile koordinasyon içerisinde olunduğu belirtilen açıklamada, bakanlığın Aksa başta olmak üzere Kudüs ve kutsal değerlerin her gün karşı karşıya kaldığı ihlalleri takip ettiği, bu çerçevede Ürdün'deki dostları ile tam bir koordinasyon içerisinde siyasi, diplomatik ve hukuki çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail polisi korumasındaki yerleşimciler, bu sabah Hanuka (Işık) Bayramı'nda Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlemişti.