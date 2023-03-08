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Dünya

Filistinli gruplardan İsrail güçlerinin Cenin'deki baskınına tepki

Gazze'deki Filistinli gruplar, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskına tepki gösterdi.

AA8 Mart 2023 Çarşamba 00:50 - Güncelleme:
Filistinli gruplardan İsrail güçlerinin Cenin'deki baskınına tepki
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İslami Cihad Hareketi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Mücahidin Hareketi, Filistin Ahrar Hareketi ve Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC), İsrail askerlerinin 6 Filistinliyi öldürdüğü, 26'sını yaraladığı Cenin Mülteci Kampı'na yönelik baskınıyla ilgili açıklama yaptı.

İslami Cihad Hareketi'nin açıklamasında, "Cenin Mülteci Kampı'nda yaşananların, işgalcilerin direnen Filistin halkına karşı işlediği yeni bir suç" olduğu belirtilerek, "Halkımızın direnişindeki kararlılık karşısında işgal yenilgiye uğramaya devam edecek ve her gün işlediği suç ve saldırıların bedelini ödeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden (FHKC), yapılan açıklamada, "Cenin kapsamlı intifadayı ateşlemek için yakıt olmaya devam edecek. Batı Şeria'daki Filistin halkının işgal askerlerine ve Yahudi yerleşimcilere karşı sergilediği kahramanlık, halkımızın direnişinin parlak yüzüdür."denildi.

Mücahidin Hareketi, "Cenin'de yaşananlar halkımıza karşı işlenen bir suçtur ve düşman bizi terörize etmeyi başaramayacaktır." açıklamasında bulunurken, Filistin Ahrar Hareketi de "İşgalciler, canice eylemiyle halkımızın devrimini ve direnişini boşa çıkarmayı, kararlılığımızı baltalamayı başaramayacak." şeklinde tepkisini ortaya koydu.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi'nden (FDHKC) yapılan açıklamada ise "Filistin yönetiminin, işgalci devletle tüm ilişki ve bağlarını koparması gerektiği" kaydedildi.

Açıklamada, "Sükunet çağrıları, işgalcilerin suçlarına devam etmesine yeşil ışık yakmak gibidir." ifadesine yer verildi.

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