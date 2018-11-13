Filistinli gruplardan İsrail'e 'hedef alanını genişletme' tehdidi

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki yerleşim yerlerinin bombalanmasına karşılık İsrail'in güney kesimindeki Mecdel beldesinin de füzelerin hedefi alanına girdiğini belirtti.

Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze'de yerleşim yerlerine saldırılarına devam etmesi halinde gelecek hedeflerin Aşdod ve Biru's Sebi (Beer Şeva) kentleri olacağını ifade etti.

İslami Cihad Hareketinden yapılan yazılı açıklamada da sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasının, direnişi durduramayacağı belirtilerek, bunun "hedef alanını genişletmek gibi seçenekleri doğuracağı" ifade edildi.

İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri ile Hamas ve İslami Cihad Hareketi gibi grupların silahlı kanatlarının yer aldığı Filistinli Direniş Grupları Ortak Odası'nın son saatlerde yapılan saldırılardan daha kuvvetli saldırma gücü olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in yerleşim yerlerini bombalamasının, ABD silahlarını terör için kullanmak ve saldırıları tırmandırmak olduğu aktarıldı.

İsrail yerleşim yerlerini hedef aldı

İsrail güçleri, sabah saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında Gazze'de 7 katlı bir binayı hedef alarak kullanılamaz hale getirmişti.

Gazze'nin batısındaki Rimal Mahallesinde bulunan binaya İsrail güçleri 11 roket atmış, saldırı çevredeki ev ve dükkanlar ile yakındaki bir camide hasara neden olmuştu.

Bu son saldırıyla İsrail'in dün akşamdan bu yana Gazze'de hedef aldığı bina sayısı 7'ye yükselmiş oldu.

İsrail'in Gazze'ye saldırısı

İsrail ordusu dün Gazze'den açılan ateş sonucu sınırın diğer tarafında bir otobüsün isabet aldığını duyurmuştu. Kısa süre sonra İsrail uçakları, Gazze'ye hava saldırısı başlatmış, Gazze'den de çok sayıda roket sınıra yakın Yahudi yerleşim birimlerinin olduğu bölgelere fırlatılmıştı.

Ordu, dün akşamdan bu yana Gazze'den İsrail tarafına 300 roket atıldığını, bunlardan yaklaşık 100'ünü hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirdiğini, Gazze'de ise 150 hedefi vurduklarını açıklamıştı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli şehit olmuş, 9'u yaralanmıştı.

Öte yandan, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (Makan) ise Gazze'den İsrail'in güneyine atılan roketler ile bir otobüsün hedef alındığı saldırılarda 30 İsraillinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da Askalan'da (Aşkelon) bir binaya roket düşmesi sonucu 1 İsraillinin öldüğünü, 1'inin ise ağır yaralandığını açıklamıştı.