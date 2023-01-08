Filistinli gruplardan İsrail'in yeni hükümetinin tutumuna ilişkin ortak açıklama

Fetih Hareketi Merkezi Komite Üyesi Ahmed Hales ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi yöneticilerinden Cemil Mezher başkanlığında iki heyet Gazze'de bir araya geldi.

Görüşme sonrasında, İsrail'de Binyamin Netanyahu başkanlığında kurulan yeni hükümet ve Filistin'deki siyasi bölünmeye ilişkin ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail, Kudüs'ü Yahudileştirerek ve Arap ile İslam kimliğini yok etmek için yoğun çaba sarf ederek, uluslararası hukuka rağmen 1967'de işgal ve 1981'de ilhak edilen Doğu Kudüs'ü başkent yapmaya çalışıyor" ifadelerine yer verildi.

"Filistin meselesinin karşılaştığı zorluklar ve İsrail'in faaliyetleri nedeniyle Filistin'deki bölünmüşlüğün sona erdirilmesi gerektiği" belirtilen açıklamada, Filistin'de siyasi birliğin "tüm güçlerin katılımıyla kurulması" yönünde çağrı yapıldı.

- İSRAİL'DE "ÜLKE TARİHİNİN EN SAĞCI" HÜKÜMETİ GÖREVDE



İsrail'de Netanyahu'nun aşırı dindar Yahudi ve aşırı sağcı partilerle kurduğu yeni hükümet 29 Aralık 2022'de Meclisten güvenoyu alarak göreve başlamıştı.

Filistinlilere yönelik ayrımcı ve ırkçı politikalarıyla bilinen ortaklara sahip yeni koalisyon hükümeti, İsrail siyasi tarihinin "en aşırı sağcı" hükümeti olarak değerlendiriliyor.

Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı hükümet, Filistin geneli ile İsrail'deki toplumsal muhalefetin yanı sıra başta ABD olmak üzere İsrail'in Batılı müttefikleri tarafından da endişe ile karşılanıyor.