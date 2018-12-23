Filistinli gruplardan meclisin feshedilme kararına tepki

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Musab el-Bureym, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin meclisinin feshedilmesini, "tek taraflı" ve "yıkıcı" bir adım şeklinde nitelendirerek, kararı reddettiklerini belirtti.

Bu kararın iç bölünmeyi derinleştirme yönündeki etkilerine karşı uyarıda bulunan Bureym, "İşgalle mücadele edebilmek için uyum ve ortaklık temelinde ulusal birliğin sağlanması gerekiyor." dedi.

"Uzlaşıya odaklanın" çağrısı

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Anayasa Mahkemesinin, meclisi feshetmesini, "uzlaşı çabalarının önünde yeni engeller yaratacak siyasi bir karar" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, "Bu karar, bölünmeyi derinleştirmeye ve iç durumu daha da içinden çıkılmaz bir hale getirmeye kapı aralayacak." ifadeleri kullanıldı.

Fesih kararının durdurulması çağrısında bulunulan açıklamada ayrıca, tüm uzlaşı anlaşmalarının uygulanmasına odaklanma ve bütün kesimleri kapsayan demokratik seçimlere hazırlanma çağrısı yapıldı.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi de Filistin halkı tarafından seçilen meclisin feshedilme kararının uygulanması halinde, "Filistin sahasında mevcut bölünmenin derinleşmesine ve genişlemesine" yol açacağı ve "ulusal uzlaşının sağlanması ihtimalini zorlaştıracağı" uyarısında bulundu.

"Abbas yönetimini sağlamlaştırmayı hedefliyor"

Hamas yetkililerinden Filistin Yasama Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Bahr da Filistin Anayasa Mahkemesinin, Filistin meclisini feshetme kararını, "yasa dışı" şeklinde nitelendirerek bu kararın, Abbas'ın tek başına yönetimini sağlamlaştırmayı hedeflediğini belirtti.

Bahr, Gazze'deki parlamento binasında düzenlediği basın açıklamasında, anayasanın ikinci maddesinde belirtildiği üzere, güçler ayrılığı ilkesine dayanarak Filistin Devlet Başkanı Abbas dahil hiçbir otoritenin Filistin meclisini feshedemeyeceğini aktardı.

Abbas'ın görev süresinin 9 Ocak 2009'da fiilen dolduğunu hatırlatan Bahr, şöyle devam etti:

"Abbas, Filistin meselesini tasfiye etmek için ABD Başkanı Donald Trump'ın planlarını uygulamayı, işgal güçleriyle müzakerelerin yeniden başlamasını özellikle Gazze'deki liderler ve direnişe zarar vermek için güvenlik koordinasyonunun artırılmasını, Filistinli gruplar arasındaki bölünmenin derinleşmesi ve uzlaşının aksamasını, Gazze Şeridi'ni izole etmeyi istiyor."

Bahr, Filistin Yasama Konseyinin görevine devam edeceğini ve gelecek çarşamba "yasa dışı" bu kararın yansımalarını tartışmak için toplanacağını kaydetti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün Ramallah'ta katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, İsrail'le yapılan anlaşmaları gözden geçireceklerini söylemişti. Abbas, Filistin Anayasa Mahkemesinin, Filistin meclisini feshettiğini açıklamış ve 6 ay içinde seçime gidilmesi çağrısında bulunmuştu.

Filistin genelinde 2006'da ilk defa yapılan seçimlerde, 132 sandalyelik Filistin meclisinin 76 sandalyesini Hamas kazanırken, Filistin yönetimini elinde bulunduran Fetih Hareketi sadece 43 sandalyede kalmıştı.

Filistin anayasasına göre, her 4 yılda bir ülke genelinde genel seçimlerin yapılması gerekiyor. Ancak, Filistin'de ilk defa 2006'da genel seçimlere gidildi.