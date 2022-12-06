Filistinli grupların temsilcileri: Tüm planlar boşa çıkana kadar Kudüs'ü savunmaya devam edeceğiz

Filistinli grupların temsilcileri eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının yıl dönümünde AA'ya konuştu.



Hamas Hareketi Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, Filistin halkının ABD yönetiminin kararını Mescid-i Aksa'da tuttuğu nöbet ve Yahudi yerleşimcilerle yüzleşerek başarısızlığa uğrattığını söyledi.

Filistin halkının Mescid-i Aksa'yı savunmaya devam edeceğini belirten Kanu, "Filistin halkı, işgal planlarını bozmak için devrimine devam edecek, Kudüs ve Mescid'i Aksa'nın kimliğini koruyacaktır. Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün hüviyetini değiştirmeye yönelik tüm girişimleri boşa çıkaracaktır." ifadelerini kullandı.

Kanu ayrıca, uluslararası topluma Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini durdurması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

- KUDÜS'ÜN STATÜKOSUNU TAHRİF ETME GİRİŞİMLERİ BAŞARISIZ OLACAK

İslami Cihad Sözcüsü Davud Şihab da, " İslami Cihad, bu şehir (Kudüs) Filistinlilerin başkenti, Arap ve İslam dünyasının kalbi ve Müslüman inancının bir parçası olduğu için Trump'ın kararını geçersiz sayıyor." ifadelerini kullandı.

Kudüs'ün tarihi statükosunu tahrif etmeye yönelik hiçbir girişimin başarılı olamayacağını söyleyen Şihab, "uluslararası toplumum İsrail'in suçlarını ve Filistin halkına yönelik işlediği terörü görmezden geldiğini" kaydetti.

- TRUMP'IN KARARI İSRAİL'İN KUDÜS'TEKİ İHLALLERİNE KILIF OLDU

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi Siyasi Büro Üyesi Talal Ebu Zarife de, Trump'ın söz konusu kararının "tüm uluslararası kararlara" aykırı olduğunu söyledi.

Trump'ın söz konusu kararının İsrail'in Kudüs'teki ihlallerine yasal ve siyasi bir kılıf olduğunu kaydeden Ebu Zarife, Avrupa ülkelerine Trump'ın kararını yanıtsız bırakma ve Filistin halkının kendi kaderini belirlemesi, 1967 sınırları çerçevesinde bağımsız bir devlet kurması yönündeki tutumlarını sürdürmeleri çağrısında bulundu.

- TRUMP KUDÜS'Ü İSRAİL'İN BAŞKENTİ OLARAK TANIMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de, ABD'nin Kudüs'le ilgili yeni yaklaşımını açıklayarak, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı gelmiştir. Tel Aviv'deki büyükelçiliğimizin Kudüs'e taşınması talimatını verdim." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ile Filistin arasındaki sorunlara yeni bir perspektifle bakmak gerektiğini kaydeden Trump, ABD'nin Kudüs'ü, resmen İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklamıştı.

