İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0199
  • EURO
    6,5864
  • ALTIN
    304.338
  • BIST100
    117880
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Filistinli kadınlar ABD'nin sözde barış planını protesto etti
Dünya

Filistinli kadınlar ABD'nin sözde barış planını protesto etti

Filistinli kadınlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırdığı sözde barış planını Gazze'de protesto etti.

AA10.02.2020  17:31 - Güncelleme: 10.02.2020  17:31

Filistinli Kadınlar Birliğinin çağrısıyla Gazze'nin merkezindeki Meçhul Asker Anıtı önünde düzenlenen gösteride sözde barış planı karşıtı ve ulusal birlik çağrısı yapan dövizler taşındı, sloganlar atıldı.

Birliğin Genel Sekreterlik üyesi İktimal Hamed, gösteride yaptığı konuşmada, "Bugün burada 'Yüzyılın Anlaşması' olarak isimlendirilen ABD ve İsrail komplosunu kabul etmediğimizi duyurmak için toplandık. Bu sözde anlaşma Filistin meselesini tasfiye etmeyi hedefliyor." dedi.

Sözde barış planı karşısında mücadelenin birlik ve beraberlik gerektirdiğini söyleyen Hamed, Filistinliler arasındaki anlaşmazlığa son verilmesi çağrısı yaptı.

Hamed, uluslararası toplumdan da Trump'ın sözde barış planının kabul edilmemesini ve Filistin meselesiyle ilgili uluslararası hukuk kararlarını uygulamak için Birleşmiş Milletler gözetiminde bir konferans düzenlenmesini istedi.

TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

İdlib'deki gözlem noktalarına komando ve zırhlı araç sevkiyatı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası
Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası

Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası

BAE, birliklerini geri çektiğini açıkladı
BAE, birliklerini geri çektiğini açıkladı

BAE, birliklerini geri çektiğini açıkladı

Türk dizilerine fetvalı yasak
Türk dizilerine fetvalı yasak

Türk dizilerine fetvalı yasak

'Türkiye'ye sunacağız'
'Türkiye'ye sunacağız'

'Türkiye'ye sunacağız'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.