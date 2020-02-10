Filistinli kadınlar ABD'nin sözde barış planını protesto etti

AA 10.02.2020 17:31 - Güncelleme: 10.02.2020 17:31

Filistinli Kadınlar Birliğinin çağrısıyla Gazze'nin merkezindeki Meçhul Asker Anıtı önünde düzenlenen gösteride sözde barış planı karşıtı ve ulusal birlik çağrısı yapan dövizler taşındı, sloganlar atıldı.

Birliğin Genel Sekreterlik üyesi İktimal Hamed, gösteride yaptığı konuşmada, "Bugün burada 'Yüzyılın Anlaşması' olarak isimlendirilen ABD ve İsrail komplosunu kabul etmediğimizi duyurmak için toplandık. Bu sözde anlaşma Filistin meselesini tasfiye etmeyi hedefliyor." dedi.

Sözde barış planı karşısında mücadelenin birlik ve beraberlik gerektirdiğini söyleyen Hamed, Filistinliler arasındaki anlaşmazlığa son verilmesi çağrısı yaptı.

Hamed, uluslararası toplumdan da Trump'ın sözde barış planının kabul edilmemesini ve Filistin meselesiyle ilgili uluslararası hukuk kararlarını uygulamak için Birleşmiş Milletler gözetiminde bir konferans düzenlenmesini istedi.

TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI



ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.