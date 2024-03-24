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Dünya

Filistinli kaynak: Hamas, İsrail'in ateşkes teklifine verdiği tepkiyi olumsuz buldu

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 170 gündür aralıksız devam ediyor. Filistinli bir kaynak, Hamas hareketinin İsrail'in esir değişimi ve Gazze'de ateşkes teklifine verdiği tepkiyi 'olumsuz bulduğunu, herhangi bir anlaşmaya varılmasını engellemeyi ve müzakereleri aksatmayı amaçladığını' belirtti.

24 Mart 2024 Pazar 07:01 - Güncelleme:
Filistinli kaynak: Hamas, İsrail'in ateşkes teklifine verdiği tepkiyi olumsuz buldu
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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 170. gününde sürüyor.

FİLİSTİNLİ KAYNAK: HAMAS, İSRAİL'İN ATEŞKES TEKLİFİNE VERDİĞİ TEPKİYİ OLUMSUZ BULDU

Adını açıklamak istemeyen Filistinli bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in tepkisi, savaşı durdurmayı ve Gazze Şeridi'nden çekilmeyi reddediyor. Yerinden edilenlerin geri dönüşüne ilişkin de koşullar dayatıyor. Bu, Hamas ve Filistinli gruplar tarafından reddediliyor." dedi.

İsrail'in vereceği tepkinin Hamas tarafından kabul edilmeyeceğinin gayet farkında olduğunu aktaran kaynak, İsrail'in, anlaşmanın önünde pek çok engel oluşturduğunu belirterek, İsrail-Hamas arasında dolaylı müzakerelerin devam ettiğine dikkati çekti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 32 bin 142 Filistinli öldürüldü, 74 bin 412 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

03:27 Filistinli kaynak: Hamas, İsrail'in ateşkes teklifine verdiği tepkiyi olumsuz buldu

01:02 Hamas, ateşkes için "Hamas liderlerinin Gazze'den çıkması" şartı iddiasını yalanladı

00:56 İsrail ordusunun Gazze'de bir evi hedef alması sonucu çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi

00:41 Tel Aviv'de binlerce İsrailli protestocu Netanyahu'ya istifa ve erken seçim çağrısı yaptı

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