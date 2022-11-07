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Dünya

Filistinli kuruluşlar, İsrail'i ''Filistinli tutuklulara yönelik baskıcı uygulamalar karşısında'' uyardı

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluları temsil eden bazı kuruluşlar, İsrail'de kurulacak yeni hükümetin Filistinli tutuklulara yönelik muhtemel baskıcı uygulamaları karşısında uyarıda bulundu.

AA7 Kasım 2022 Pazartesi 23:02 - Güncelleme:
Filistinli kuruluşlar, İsrail'i ''Filistinli tutuklulara yönelik baskıcı uygulamalar karşısında'' uyardı
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"Tutuklular İçin Ulusal Acil Durum Komitesi", "Filistin Esir İşleri Heyeti" ve "Filistin Esir Kulübü", İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir'in "hapishanelerdeki Filistinli tutukluların şartlarını kötüleştirme girişimleri" hakkındaki haberlere ilişkin açıklamalar yayımladı.

Tutuklular İçin Ulusal Acil Durum Komitesi açıklamasında, "Bize yapılacak haksızlığa karşı seyirci kalacağımızı düşünenler yanlış yapmış olurlar. Görecekler ki hem hapishanelerde hem de dışarıda yapacağımız çok şey var." ifadeleri kullanıldı.

Filistinli tutukluların onlarca kayıp ve çok sayıda açlık grevleriyle elde ettiği hakları kısıtlamaya yönelik bugüne kadar tüm girişimlerin başarısızlıkla sonuçlandığına işaret edilen açıklamada, Filistinli tutuklulara yönelik ihlallere karşı yıkıcı karşılığın olacağına dikkat çekildi.

- Radikal Ben-Gvir'e yetki verilmemesi uyarısı

Filistin Esir İşleri Heyeti ise açıklamasında, "Filistin halkına ve onun adına hapishanelerde mücadele veren tutuklulara karşı kanlı bir dönem başlatmayı arzulayan aşırı sağcı Ben-Gvir'e yetki verilmemesi" uyarısında bulundu.

Ben-Gvir'in İç Güvenlik Bakanlığı makamına geçmek istediği vurgulanan açıklamada, İsrail'deki hapishanelerin idaresinin de bu bakanlığın bünyesinde yer aldığı dolayısıyla bu durumda Filistinli tutukluların doğrudan tehdit altında olacağı belirtildi.

Ben-Gvir'in Filistinli tutuklulara karşı kışkırtıcı ve saldırgan girişimlerinin hatırlatıldığı açıklamada, radikal Ben-Gvir'in acımasızlığına karşı uluslararası toplumun harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.

Filistin Esir Kulübü de Ben-Gvir'in dillendirdiği uygulamaları İsrail derin devletinin benimsediği uygulamalar olarak tanımladı.

İsrail merkezli Kanal 13 televizyonu haberine göre, Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu, yeni hükümeti kurma istişareleri kapsamında Ben-Gvir ile bir araya geldi. Ben-Gvir'in, Netanyahu'ya ilettiği talepleri arasında İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların koşullarını kötüleştirmenin yanı sıra "Esirler Sözcüsü" unvanını kaldırmak da vardı.

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