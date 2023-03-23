Filistinli mahkumlar açlık grevini askıya aldı

Filistin'deki resmi Esir İşleri Heyeti ve Esirler Cemiyeti yaptıkları ortak açıklamada, "mahkumlara karşı cezai uygulamalar ve keyfi tedbirlerin durması sonrasında açlık grevi adımının askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldığı" aktarıldı.

Açıklamada, Filistinli tutukluları temsil eden Esir Hareketi Acil Durum Yüksek Komitesi'nin konuya ilişkin ayrıntılı bilgilendirme yapacağı kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris ise AA muhabirine yaptığı açıklamada Esirler Hareketi yönetiminin İsrail ordusu, iç istihbarat teşkilatı Şabak temsilcilerinden bir heyet, İsrail Hapishaneleri İdaresi ve İsrail Başbakanı Ulusal Güvenlik Danışmanının Ofisinden temsilcilerle görüşmelerin ardından bu gece anlaşmaya vardıklarını aktardı.

Kaddura, Esirler Hareketi'nin birlik, azim ve kararlılık gösterdiklerini, bu sayede elde ettikleri kazanımları koruma imkanı bulduklarını ve son dönemlerde kendilerini tehdit eden tüm tehlikelerden korunduklarını söyledi.

Anlaşmanın birçok sorunun düzeltilmesi ve elde ettikleri sonuçların korunmasına dair olduğunu belirten Kaddura, bunlar arasında "düzenli telefon kullanımı, hücre hapsinden bazı mahkumların çıkarılması, Ofer hapishanesinde bazı elektrikli aletlerin kullanılması" gibi konular yer aldığını kaydetti.

Ayrıca, Kaddura, gelecekte mahkumlara ilişkin icraat kararlarının İsrail hükümeti küçültülmüş bakanlar kurulu tarafından alınmasının gerektiği Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından alınmaması konusunda anlaşmaya varıldığını sözlerine ekledi. Kaddura, "mahkumların kesinlikle Ben Gvir'in tepkileri ve keyfine göre rehineler olmayacaklarının" altını çizdi.

RAMAZANDA AÇLIK GREVİNE GİTMEYE HAZIRLANIYOR

Filistinli tutukluları temsil eden Esir Hareketi Acil Durum Yüksek Komitesinden 19 Mart'ta yapılan açıklamada, Filistinli tutukluların, İsrail hapishanelerindeki baskıcı uygulamalara karşı ramazan ayında açlık grevine başlayacağı duyurulmuştu.

Açıklamada, sivil ve resmi kurumların yanı sıra tüm parti ve gruplara açlık grevine girecek tutuklulara destek verme çağrısında bulunulmuştu.

Esir Hareketi Acil Durum Yüksek Komitesi dün yaptığı açıklamada da yapılan eylemlerin istenen sonucu vermemesi nedeniyle komitenin öncülerinin süresiz açlık grevine başladığını duyurmuştu.

İsrail hapishanelerinde 29'u kadın, 150'si çocuk olmak üzere yaklaşık 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.