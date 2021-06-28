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Dünya

Filistinli müzik grubu, İsrail saldırılarında yıkılan binanın enkazı üzerinde konser verdi

Filistinli Meddah El-Kamar müzik grubu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarında yıkılan bir binanın enkazında 'Enkaz Arasında Müzik' temasıyla konser verdi.

AA28 Haziran 2021 Pazartesi 00:55 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 00:55
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Gazze'deki Filistin Kültür Bakanlığı ve Pozitif Enerji Merkezinin iş birliğiyle Eş-Şuruk adlı binanın enkazı üzerinde düzenlenen etkinlikte, grubun solisti Rauf el-Belbisi ulusal marş ve şarkılar seslendirdi.

Pozitif Enerji Merkezi Müdürü Tahrir Murteca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin işlediği suçları kınamak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sanatın dünyaya hitap etmek için önemli bir araç olduğuna işaret eden Murteca, "Enkaz arasında yapılan bu etkinlik, dünyaya senelerdir saldırılara uğrayan abluka altındaki Gazze'den halen umut fışkırdığı ve bölgenin hayatı sevmeye devam ettiği mesajı taşıyor." dedi.

İsrail'in 10 Mayıs'ta başlattığı 11 gün süren Gazze saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere en az 254 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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