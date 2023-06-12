İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Haziran 2023 Pazartesi / 24 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6847
  • EURO
    25,712
  • ALTIN
    1487.83
  • BIST100
    5588.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Filistinli tutuklu dördüz babası oldu

İşgalci İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan Filistinli Ahmed eş-Şimali'nin eşi, 'sperm kaçırma' yöntemiyle dördüz bebek dünyaya getirdi.

AA12 Haziran 2023 Pazartesi 23:42 - Güncelleme:
Filistinli tutuklu dördüz babası oldu
ABONE OL

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerden biri daha sperm kaçırma yöntemiyle baba oldu.

İsrail mahkemesi tarafından 18 yıl hapse mahkum edilen ve 2008'den bu yana tutukluluk hali devam eden Gazzeli Ahmed Şimali'nin (38) eşi, bugün işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Makasıd İslami Vakıf Hastanesi'nde gerçekleşen doğumla Kenan, Reyyan, Abdurahman ve Necah ismi verilen, 3 erkek bir kız dördüz bebek dünyaya getirdi.

Sağlık durumları iyi olan 34 yaşındaki anne ve bebekleri hastaneden ayrılarak ikamet ettikleri Gazze Şeridi'ne gittiler.

AA muhabirine konuşan Makasıd Hastanesi Yenidoğan Bölümü Müdürü Dr. Hamid Hammaş, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde özellikle ikiz doğumları konusunda sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle Gazzeli hastaların kendilerine başvurduklarını söyledi.

Hammaş, bağışlar yoluyla Filistinlilere ücretsiz sağlık hizmeti sundukları hastanede, 30 yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'nden gelen ikiz doğum vakalarına baktıklarını kaydetti.

İsrail makamlarının, hapishanedeki eşlerini ziyaret etmesine izin vermediği kadınlar, aile kurabilmek için sperm kaçırma yoluna başvurarak yapay döllenme yöntemiyle hamile kalıyor.

Filistin Yüksek Fetva Konseyi, İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinlilerin eşlerinin yapay döllenme yoluyla çocuk sahibi olabilecekleri yönünde fetva vermişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.