İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0816
  • EURO
    7,6847
  • ALTIN
    388.382
  • BIST100
    98258.6
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Filistinli tutuklu Kassam el-Bergusi'nin evi İsrail ordusu tarafından yıkıldı
Dünya

Filistinli tutuklu Kassam el-Bergusi'nin evi İsrail ordusu tarafından yıkıldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da gayrimeşru bir yerleşimciyi öldürmekle suçlanan Filistinli tutuklu Kassam el-Bergusi'nin evi İsrail ordusu tarafından yıkıldı.

AA11 Mayıs 2020 Pazartesi 09:54 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 09:54
ABONE OL

AA muhabirinin bölgedeki görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, bu sabah Ramallah'ın batısındaki Kuber beldesini basan İsrail ordusuna bağlı askerler, tutuklu Bergusi'nin dairesini oturulamaz hale getirdi.

Yıkım tebligatı 30 Mart'ta iletilen ailenin evi, iş makineleriyle yapılan yıkımın ardından kullanılamaz duruma geldi.

Yıkım sırasında bölgedeki Filistinliler ile İsrail askerleri arasında gerginlik yaşandı. İsrail ordusu evin yıkılmasına engel olmak isteyen Filistinlilere karşı gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz da kullandı.

Kassam Bergusi, 23 Ağustos 2019'da gayrimeşru bir Yahudi yerleşimcinin hayatını kaybettiği bir patlamaya katılmakla suçlanıyor.

İş yerinde çıkan tartışma kanlı bitti

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.