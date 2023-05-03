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Dünya

Filistinli tutuklular iki İsrail polisini rehin aldı

İsrail'in Megiddo Hapishanesi'nde kalan Filistinli tutukluların, 2 cezaevi polisini rehin aldığı bildirildi.

AA3 Mayıs 2023 Çarşamba 23:46 - Güncelleme:
Filistinli tutuklular iki İsrail polisini rehin aldı
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Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, "Megiddo Hapishanesindeki tutuklular, 10'uncu koğuşta 2 cezaevi polisini kaçırdı ve cezaevinde gerginlik hakim." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin koğuşa akın ettiği ve 2 polisin halen tutukluların elinde olduğu kaydedildi.

Öte yandan İsrail Hapishaneler İdaresinden yapılan yazılı açıklamada ise Megiddo Hapishanesinin 10'uncu koğuşunda baş gardiyana yönelik saldırı girişiminin ardından, tutukluların akşam sayımında uyarı sirenleri çaldığı belirtildi.

Tutuklulara göz yaşartıcı gaz bombası ile müdahalede bulunulduğu aktarılan açıklamada, cezaevi personelinden yaralanan olmadan durumun kontrol altına alındığı vurgulandı.

Hayfa yakınlarında bulunan Megiddo Hapishanesinde yaklaşık 800 Filistinli tutuklu bulunuyor.

ADNAN, 87 GÜNDÜR AÇLIK GREVİNDEYDİ

Filistinli Hıdır Adnan, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasıyla yargılama olmaksızın cezaevinde tutulmasına karşı başlattığı açlık grevini 87 gündür sürdürüyordu.

Filistinli direniş grupları, 44 yaşındaki Adnan'ın dün sabah hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İnsan hakları kuruluşları, Adnan'ın ağırlaşan sağlık durumu nedeniyle hapishaneden hastaneye sevk edilmemesi halinde "kesin ölüm riski ile karşı karşıya olduğunu" açıklarken İsrail otoriteleri bunu reddetmişti.

Defalarca İsrail'in keyfi tutuklamalarına maruz kalan Adnan, 2004 yılında 25 gün, 2012'de 66 gün, 2015'te 56 gün, 2018'de 58 gün ve 2021'de 25 gün süren açlık grevinde bulunmuştu.

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