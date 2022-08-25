Filistinli tutuklulardan oturma eylemi!

Filistin Esirler Cemiyeti, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"Filistinli tutuklular, tüm İsrail hapishanelerinde avlulara çıktıklarında oturma eylemi yaparak Hapishaneler İdaresi'nin kurallarını protesto ediyor." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, İsrail Hapishaneler İdaresi'nin daha önce varılan anlaşmalar konusunda geri adım atması nedeniyle 22 Ağustos Pazartesi gününden bu yana tepki amaçlı eylemlerde bulunulduğu kaydedildi.

Filistinli tutuklular 22 Ağustos Pazartesi ve 24 Ağustos Çarşamba günü de rutin güvenlik kontrolüne çıkmayı reddetmiş, getirilen yemekleri geri çevirmişti.

Tutuklular, İsrail'in müebbet hapis cezası bulunan Filistinlilere "odalarının, bölümlerinin ve kaldıkları cezaevinin sürekli değiştirilmesi" yoluyla bazı kısıtlamalar getirme niyetini protesto ediyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistinli tutuklu bulunuyor.