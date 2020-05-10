Filistinli tutukluların banka hesaplarının kapatılması Gazze'de protesto edildi

AA 10 Mayıs 2020 Pazar 18:50 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 18:50

Gazze'deki Cairo Amman bankası önünde toplanan göstericiler, bazı bankaların İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular ile şehit ailelerinin hesaplarını kapatmasına tepki gösterdi.



Üzerinde "Kimin çıkarı için esirlerin hesaplarını kapatıyorsunuz?" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İsrail'in tehditleri gerekçe gösterilerek hesapların kapatılmasını protesto etti.



Gösteriye katılan İslami Cihad Hareketi yetkililerinden Ahmed el-Mudellel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bazı Filistinli bankaların esirlerin ve şehit ailelerinin hesaplarını kapatması ulusal ve ahlaki bir suçtur." dedi.



Söz konusu bankaların bu kararından vazgeçmesi ve Filistin halkından özür dilemesi gerektiğini belirten Mudellel, Filistin yönetimine de İsrail ile imzalanan anlaşmalara göre hareket etmeyi bırakma çağrısında bulundu.



Son dönemde bazı eski tutuklular, Filistin bankalarından bazılarının kendileriyle iletişime geçerek "İsrail'in tehditleri nedeniyle" banka hesaplarının kapatıldığına ilişkin tebligatta bulunduğunu ifade etmişti.



Filistin Esirler Cemiyeti, geçen ay İsrail makamları tarafından Filistinli tutuklular ve aileleriyle iletişime geçerek banka hesabı açan tüm şahıs ve kurumların takibata uğrayacağı ve cezalandırılacağına dair askeri bir karar alındığını duyurmuştu.

