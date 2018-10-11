Filistinli yetkililer Gazze için bir araya geldi
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa El-Bergusi ile bir araya geldi.
- AA
Hamas'tan yapılan açıklamada, Heniyye'nin, Gazze'deki ofisinde Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Bergusi'yi kabul ettiği belirtildi ancak görüşmede hangi konuların ele alındığına ilişkin bilgi verilmedi.
Bergusi, dün beraberindeki heyetle Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne ulaşmıştı.
Ziyarete dair basın açıklaması yapan Bergusi, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırının ardından yaşanan zorunlu kesintinin ardından gerçekleştirilen ziyaretin Gazze halkının zor hayat koşullarını ele almayı amaçladığını belirtmişti.
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