İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 371. gününde sürüyor.

GAZZE'DEKİ HÜKÜMET, İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NDE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜ HEDEF ALMASININ SONUÇLARINA KARŞI UYARDI

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun özellikle Gazze kentinde ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sağlık sektörünü hedef almasının kötü yansımalarına karşı uyardı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail, sağlık sektörünü hedef alarak ve hastaneleri yok ederek Filistin halkına yönelik soykırım suçunu tamamlamaya çalışıyor." dedi.

İsrail ordusunun Gazze kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki hayati sektörleri hedef almasının kötü yansımaları konusunda uyaran Sevabite, şunları kaydetti:

"İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hizmet veren hastanelere yönelik tehditlerini artırıyor; Kemal Advan Hastanesi'ni kuşatmaya, tesislerine ve idari ofislerine ateş etmeye devam ediyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölge sakinlerine ilk yardım hizmeti sağlamak için kendilerini yenileyen diğer hastanelerdeki sağlık hizmetlerini durdurma tehdidinde bulunuyor."

- KUZEYDEKİ 3 BÜYÜK HASTANE YIKILMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA



Sevabite, İsrail ordusunun "toplu mezara dönüştürmekle" tehdit ettiği ve boşaltılmalarını istediği Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan, Endonezya ve El Avde hastanelerinin tamamen yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

İsrail'in, hastanelere yakıt, ilaç ve tıbbi malzeme girişini engelleyerek sağlık sistemini çökertmeyi amaçladığını ve on binlerce sivilin hayatını tehdit ettiğine işaret eden Sevabite, uluslararası toplum ve uluslararası kuruluşlara bu hastaneleri korumak için acilen harekete geçmeleri ve Şifa Hastanesi senaryosunun tekrarlanmasını engellemeleri çağrısı yaptı.

- "TEHCİR PLANLARI BAŞARISIZ OLDU"



Sevabite, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılara rağmen Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla göç ettirme planının başarısızlığa uğradığını belirtti.

Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilerin, İsrail'in saldırıları karşısında direnmeye devam ettiğine işaret eden Sevabite, "İsrail'in Gazze Şeridi halkının kararlılığı ve ısrarları karşısında başarısız olacağını" vurguladı.

Gazetecilerin İsrail tarafından hedef alınmasına da değinen Sevabite, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Filistinli gazetecileri hedef almaya devam ettiğini, şu ana kadar 176 gazeteciyi öldürdüğünü, 396 gazeteciyi yaralandığını, 36 gazeteciyi de alıkoyduğunu belirtti.

İsrail'in "soykırım niteliğindeki savaş suçlarını ifşa eden Filistinli gazetecileri hedef alarak gerçekleri yok etmeye ve uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını" kaydeden Sevabite, İsrail'in gerçekleri çarpıtma girişimlerinin de başarısız olduğuna, Filistinli gazetecilerin gerçek tabloyu dünyaya aktarmadaki başarısının uluslararası kamuoyunun dengesinin bozulmasına ve Filistin'e destek çağrılarının artmasına yol açtığını vurguladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan, Endonezya ve El Avde hastanelerinin boşaltılmasını talep ettiğini, İsrail ordusunun Şifa Hastanesinde olduğu gibi bu hastanelerin tahliye edilmemesi durumunda "öldürme, yıkım ve tutuklama" tehditleri savurduğunu açıklamıştı.

Hamas ise İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 3 hastanenin tahliye edilmesi yönündeki uyarısını, "sürgün planını uygulamaya yönelik suç teşebbüsü" olarak nitelendirmişti.

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in,Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 3 hastaneyi boşaltma yönündeki tehditlerini kesinlikle reddettiğini duyurmuştu.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılara rağmen Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla göç ettirme planının başarısızlığa uğradığını belirtti. Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilerin, İsrail'in saldırıları karşısında direnmeye devam ettiğine işaret eden Sevabite, "İsrail'in Gazze Şeridi halkının kararlılığı ve ısrarları karşısında başarısız olacağını" vurguladı.

02:36 İsveç'in başkenti Stockholm'de, Gazze ve Lübnan'da hayatını kaybedenler için yas tutmak amacıyla Filistin bayrakları, tabutlar ve kanlı kefenlerle sessiz yürüyüş düzenlendi.

01:17 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yardım misyonlarının erişimini engellemeye devam ettiği Gazze'nin kuzeyinde neredeyse hiç sağlık hizmetinin kalmadığını bildirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 65 Filistinli şehit oldu, 97 bin 886 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 349'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 731 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 748 Filistinli hayatını kaybetti.