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Dünya

Filistinliler Heniyye için sokaklara akın etti

İsrail işgali altında Batı Şeria'nın El Halil kentinde toplanan Filistinliler, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikastın ardından düzenledikleri protesto gösterisinde, “Rahat uyu şehit, mücadeleye devam edeceğiz” sloganları attı.

IHA3 Ağustos 2024 Cumartesi 16:25 - Güncelleme:
Filistinliler Heniyye için sokaklara akın etti
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikast birçok ülkede protestolara neden oldu. İsrail işgali altında Batı Şeria'nın El Halil kentinde bugün düzenlenen protesto gösterisinde yüzlerce Filistinli Heniyye'nin fotoğraflarını taşıyarak "Rahat uyu şehit, mücadeleye devam edeceğiz", "Hepimiz Gazze'yiz, İsrail'i tanımayacağız" sloganları attı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumların fotoğraflarını da taşıyan göstericiler, İsrail'in mahkumlara yönelik politikasını kınayan sloganlar attı. Filistin bayraklarıyla yürüyen Filistinliler, "Mahkumlar serbest kalmadan barış ve istikrar imkansız" yazılı pankartlar taşıyarak, mahkumların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Filistin'de 3 Ağustos tarihi İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumları desteklemek için ulusal bir gün olarak kabul ediliyor.

  • Hamas Protesto
  • İsmail Heniyye
  • Filistin Direnişi

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