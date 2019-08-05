26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5424
  • 6,2099
  • 259.839
  • 98738.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Filistinliler için İsrail yasaklarını atlatan navigasyon uygulaması

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da, kontrol noktaları ve yasak bölgelerin Filistinlilere yarattığı sıkıntı bilgisayar programcılarının yeni bir navigasyon uygulaması geliştirmesine neden oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yaygın olarak kullanılan haritaların kullanıcıları genellikle, Filistinlilerin geçişinin yasak olduğu yerleşim birimlerine yönlendirmesi, alternatif harita uygulaması Doroob'un doğmasını sağladı.
 
Haziran ayında piyasa sürülen Doroob, yön tariflerinde daha az bilinen, alternatif güzergahlarla kullanıcıların sorunsuz bir şekilde seyahat etmesini sağlıyor. Uygulama kullanıcılardan toplanan verilerle mevcut yol bilgilerini harmanlayarak en kestirme ve en akıcı yönleri buluyor.
 
Uygulamayı geliştiren firmanın yöneticisi Muhammed Abdul Halim, kendisinden örnek vererek bir seferinde Google Haritalar uygulamasına göre yolculuk yaparken Beytüllahim ve Ramallah arasında, kırsal bir bölgede kaybolduğunu söylüyor.
 
Dünya Bankası'na göre 1967'de İsrail'in işgalinin ardından Batı Şeria'da uygulanan güvenlik kontrolleri ve yasaklar, halkın rahat dolaşımını engellediğinden bölge ekonomisi de toparlanamıyor.
 
Euro News'in haberine göre, Doroob, iki ay içinde 22 bin kullanıcıya ulaştı.
 
Batı Şeria'nın farklı noktalarında Yahudi yerleşim birimleri ve askeri üsler bulunuyor, Filistinlilerin bazı bölgelere girişi bariyerlerle engelleniyor. İsrail'e göre bu bariyerler olası saldırıları önleme amaçlı, Filistinliler içinse toprak işgali.
 

Başkan Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu´nda makam aracını kullandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'yle güvenli bölge görüşmesinin ardından MSB'den açıklama

ABD'yle güvenli bölge görüşmesinin ardından MSB'den açıklama

Üç kamu bankasından ortak 'kredi desteği' açıklaması

Üç kamu bankasından ortak 'kredi desteği' açıklaması

Korkunç cinayet: Şizofren abisi tarafından öldürüldü

Korkunç cinayet: Şizofren abisi tarafından öldürüldü

Vakıf Katılım da indirime gitti

Vakıf Katılım da indirime gitti

'Türkiye ile ilişkiler en üst düzeyde'

'Türkiye ile ilişkiler en üst düzeyde'

Rusya uyardı: Potansiyelimizi genişletmek zorunda kalacağız

Rusya uyardı: Potansiyelimizi genişletmek zorunda kalacağız

Yıldırım: Bu millet için daha fazlasını yapacağız

Yıldırım: Bu millet için daha fazlasını yapacağız

Gerilimin ortasında füze ateşlediler

Gerilimin ortasında füze ateşlediler
 

POPÜLER HABERLER

NARKOTERÖR’E “ŞEHİT ÖCAL” DARBESİ

NARKOTERÖR’E “ŞEHİT ÖCAL” DARBESİ

Büyük darbe vuruldu! 15 milyon kök ele geçirildi

Büyük darbe vuruldu! 15 milyon kök ele geçirildi

Annelere erken emeklilik müjdesi

Annelere erken emeklilik müjdesi

Türkiye'de bir ilk! Dağın zirvesinde evlendiler

Türkiye'de bir ilk! Dağın zirvesinde evlendiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA