Filistinliler için İsrail yasaklarını atlatan navigasyon uygulaması

Yaygın olarak kullanılan haritaların kullanıcıları genellikle, Filistinlilerin geçişinin yasak olduğu yerleşim birimlerine yönlendirmesi, alternatif harita uygulaması Doroob'un doğmasını sağladı.

Haziran ayında piyasa sürülen Doroob, yön tariflerinde daha az bilinen, alternatif güzergahlarla kullanıcıların sorunsuz bir şekilde seyahat etmesini sağlıyor. Uygulama kullanıcılardan toplanan verilerle mevcut yol bilgilerini harmanlayarak en kestirme ve en akıcı yönleri buluyor.

Uygulamayı geliştiren firmanın yöneticisi Muhammed Abdul Halim, kendisinden örnek vererek bir seferinde Google Haritalar uygulamasına göre yolculuk yaparken Beytüllahim ve Ramallah arasında, kırsal bir bölgede kaybolduğunu söylüyor.

Dünya Bankası'na göre 1967'de İsrail'in işgalinin ardından Batı Şeria'da uygulanan güvenlik kontrolleri ve yasaklar, halkın rahat dolaşımını engellediğinden bölge ekonomisi de toparlanamıyor.

Euro News'in haberine göre, Doroob, iki ay içinde 22 bin kullanıcıya ulaştı.

Batı Şeria'nın farklı noktalarında Yahudi yerleşim birimleri ve askeri üsler bulunuyor, Filistinlilerin bazı bölgelere girişi bariyerlerle engelleniyor. İsrail'e göre bu bariyerler olası saldırıları önleme amaçlı, Filistinliler içinse toprak işgali.