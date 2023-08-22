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Dünya

Filistinliler öldürdü demişlerdi, öldüren İsrail askeri çıktı! ''Hata kurşunu''

İsrail ordusu, geçen ay Cenin Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında 'Filistinli silahlı gruplar tarafından hedef alındığı iddia edilen askerinin, İsrail güçleri tarafından hatayla öldürüldüğünü' açıkladı.

AA22 Ağustos 2023 Salı 17:12 - Güncelleme:
Filistinliler öldürdü demişlerdi, öldüren İsrail askeri çıktı! ''Hata kurşunu''
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Soruşturmalar neticesinde David Yitzhak'ın 4 Temmuz'da İsrail askerlerinin kurşunuyla hatayla öldürüldüğü ortaya çıktı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Cenin Mülteci Kampı'ndan çekilme sırasında Filistinli gruplar ile ordu arasında çatışmalar yaşandığı, ordu birliklerinin bir binada şüpheli hareketlere rastladığı ve Yitzhak'ın bu sırada kimliği tespit edilememesi sonucu hatayla öldürüldüğü aktarıldı.

Çekilme sırasında ordu güçlerinin bulunduğu noktaları tespit etme konusunda bazı sıkıntılar yaşandığı ifade edilen açıklamada, dosyanın Genelkurmay Başkanlığına iletildiği kaydedildi.

İsrail ordusu daha önce, askerinin Cenin Mülteci Kampı'ndaki operasyon sırasında Filistinli gruplar tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti.

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi günü, Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na askeri operasyon düzenlemişti. İsrail güçleri, 48 saat süren kuşatmada, havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 4'ü çocuk 12 Filistinliyi öldürmüş, 20'si ağır yaklaşık 120 Filistinliyi yaralamıştı.

  • İsrail ordusu
  • Cenin baskını
  • Filistinli saldırı

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