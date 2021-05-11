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Dünya

Filistinliler plastik mermilerle Kubbetu's Sahra sureti yaptı

Filistinliler İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da sıktığı plastik mermilerle Kubbetu's Sahra sureti yaptı

AA11 Mayıs 2021 Salı 00:00 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 00:17
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Filistinliler, İsrail polisinin bu sabah Mescid-i Aksa'da nöbet tutanlara karşı kullandığı plastik mermileri toplayarak bunlarla Kubbetu's Sahra şekli oluşturdu.

İsrail polisinin kullandığı Mescid-i Aksa'daki plastik mermi ve ses bombası kalıntılarını tek tek toplayan Filistinliler, Kubbetu's Sahra şeklinin üzerine de yine mermilerle Arapça "Kudüs" yazdı.

Haremi Şerif'teki Kıble Mescidi'nin önündeki "mermiden Kubbetu's Sahra" şekli önünde bazı Filistinliler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fanatik Yahudilerin "Kudüs Günü" kapsamında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeyi planlaması üzerine binlerce Filistinli, sabah namazından itibaren Harem-i Şerif'te nöbet tutmuştu.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'yı basarak nöbet tutan Filistinlilere, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırılarında 331 kişi yaralanmıştı.

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