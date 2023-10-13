''Filistinliler sahte cenaze töreni düzenledi'' iddiası yalan çıktı

"Filistinliler sahte cenaze töreni düzenledi" iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.
DMM tarafından yapılan açıklamada, bahse konu görüntülerin, yaklaşık üç yıl önce Kovid-19 pandemisi döneminde Ürdün'de sokağa çıkma yasağını ihlal etmek için düzenlenen sahte bir cenaze töreninde kaydedildiği belirtildi.
DMM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bahse konu görüntüler, yaklaşık üç yıl önce Kovid-19 pandemisi döneminde Ürdün'de sokağa çıkma yasağını ihlal etmek için düzenlenen sahte bir cenaze töreninde kaydedilmiştir. Görüntüler, o dönem basın yayın organlarında haberleştirilmiş ve sosyal medyada mizah amaçlı paylaşılmıştır."
Bazı sosyal medya hesaplarından görüntülerle ilgili, "Filistinliler sahte cenaze töreni düzenledi" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) October 13, 2023
Bahse konu görüntüler, yaklaşık üç yıl önce Covid-19 pandemisi döneminde Ürdün'de sokağa çıkma yasağını ihlal etmek için düzenlenen sahte bir cenaze... pic.twitter.com/F2vzhSl3Gv