''Filistinliler sahte cenaze töreni düzenledi'' iddiası yalan çıktı

"Filistinliler sahte cenaze töreni düzenledi" iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

DMM tarafından yapılan açıklamada, bahse konu görüntülerin, yaklaşık üç yıl önce Kovid-19 pandemisi döneminde Ürdün'de sokağa çıkma yasağını ihlal etmek için düzenlenen sahte bir cenaze töreninde kaydedildiği belirtildi.

DMM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu görüntüler, yaklaşık üç yıl önce Kovid-19 pandemisi döneminde Ürdün'de sokağa çıkma yasağını ihlal etmek için düzenlenen sahte bir cenaze töreninde kaydedilmiştir. Görüntüler, o dönem basın yayın organlarında haberleştirilmiş ve sosyal medyada mizah amaçlı paylaşılmıştır."