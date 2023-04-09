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Dünya

Filistinliler sokak iftarında buluştu

İran'da yaşayan Filistinliler, başkent Tahran'daki Filistin Meydanı'nda düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

AA9 Nisan 2023 Pazar 02:10 - Güncelleme:
Filistinliler sokak iftarında buluştu
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Filistin İslami Cihad Hareketi Temsilcisi Nasır Ebu Şerif'in de katıldığı iftar programı için meydan ve buraya çıkan sokaklar ışıklı süslemelerle donatıldı. Meydanda kurulan sahnede çocuklar Filistin temalı ezgi ve marşlar okudu, pandomim gösterisi sunuldu.

Meydanda, Kubbet'üs-Sahra'ya açılan bir caddede iftar yapan kalabalığın anlatıldığı duvar resmi dikkati çekti. Konuklar, ışıklı süslemelerin ve duvar resminin fotoğraflarını çekti.

"SİYONİZM'E KARŞI DİRENİŞ DEVAM EDİYOR"

İslami Cihad Hareketi Temsilcisi Nasır Ebu Şerif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iftarın hem Filistinlilerin bir araya gelmesi hem de Filistin kültürünün tanıtımı için güzel bir zemin olduğunu söyledi.

Filistin'de yaşanan son olaylara değinen Ebu Şerif, "Filistin'de karşılaştığımız sorun Siyonist işgalidir. Siyonizm'e karşı direniş devam ediyor." dedi.

İftar programına ailesiyle katılan Filistinli Hişam Ebu Nasır da bu tür organizasyonların hem ramazan maneviyatına hem de dayanışmaya katkı sağladığını belirterek, bir yandan ülkelerinde yaşanan olayların hüznünü diğer yandan dayanışmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Ülkede 5 Nisan'da başlatılan Filistin iftar programı, 10 Nisan Pazartesi günü sona erecek.

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