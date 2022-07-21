Filistinliler Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da ''gecekondu yerleşim'' inşasını protesto etti

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin çağrısıyla Ramallah'ın batısındaki Beytillu köyü girişinde düzenlenen gösteriye çok sayıda Filistinli katıldı. Batı Şeria'daki gecekondu yerleşim birimi inşa faaliyetlerinin protesto edildiği gösteriye yabancı aktivistler de destek verdi.



Gösteride AA muhabirine konuşan Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyed Şaban, bir grup Yahudi yerleşimcinin İsrail güçlerinin koruması altında Ramallah'ın batısındaki köylerin arazilerinde "gecekondu yerleşim birimi" inşa etme girişiminde bulunduğunu söyledi.

Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'nın kuzey, güney ve orta kesiminde üç yeni "gecekondu yerleşim birimi" kurmak için harekete geçtiğini aktaran Şaban, "Toprakları uğruna canını vermeye hazır olan Filistin halkının teyakkuzu, İsrail askerini ve yerleşimcileri bölgeden çekilmeye mecbur etti ve yerleşim birimi inşasına engel oldu." dedi.

Şaban, Yahudi yerleşimcilerin yeni "gecekondu yerleşim birimleri" inşa etmesine müsaade etmeyeceklerini belirterek, uluslararası topluma Filistinlilerin yanında durması çağrısında bulundu.

- Gecekondu yerleşimler İsrail hukukuna göre de yasa dışı

Batı Şeria'da faaliyet gösteren yerleşimci grupları, yaptıkları ortak çağrıyla ABD Başkanı Joe Biden'ın ziyareti ve İsrail'de 1 Kasım'da gerçekleştirilecek erken seçimler öncesinde 20 Temmuz'da yeni küçük yerleşimler inşa edeceklerini açıklamıştı.

Gecekondu yerleşim birimleri, genelde Filistinlilerin özel mülkü olan tarım arazilerine, karavan ve konteyner benzeri prefabrik yapıların kurulmasıyla inşa ediliyor.

Batı Şeria'da uluslararası hukuka aykırı yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinden farklı olarak, bu gecekondu yerleşimler İsrail yasalarına göre de hukuk dışı kabul ediliyor.

Gecekondu yerleşim birimlerinde yaşayan Yahudi yerleşimciler, Filistinlileri taciz ederek tarım arazilerine ulaşmalarını engelliyor, İsrail ordusu da buralarda yaşayan Yahudi yerleşimcilere koruma sağlıyor.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Barış Şimdi'nin açıkladığı verilere göre, Batı Şeria'da yaklaşık 150 gecekondu yerleşim yeri bulunuyor.