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Dünya

Filistinliler yüzde 60'ından Hamas arzusu: Gazze'yi onlar yönetsin

Filistinlilerin yüzde 60'ı İşgalci İsrail saldırıları sonrasında Gazze yönetiminde Hamas'ı görmek istiyor.

AA14 Aralık 2023 Perşembe 06:22 - Güncelleme:
Filistinliler yüzde 60'ından Hamas arzusu: Gazze'yi onlar yönetsin
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Filistin Politika ve Araştırma Merkezi'nin yayımladığı ankete göre, Filistinlilerin yüzde 60'ı, İsrail'in saldırıları sonrasında Gazze Şeridi'nin yönetiminde Hamas'ı görmek istiyor.

Filistin Politika ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen ve yayımlanan anket çalışması, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde, 22 Kasım-2 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi.

Kamuoyu anketine göre, yüzde 60 oranındaki Filistinli, Hamas'ın, Gazze Şeridi'ndeki kontrolünü ve savaş bittikten sonra Gazze'nin yönetiminde olmasını desteklerken, yüzde 16 oranındaki katılımcı ise Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın olmadığı bir ulusal birlik hükümetiyle Filistin Yönetimi'ni tercih etti.

Yüzde 7'lik kısım da sadece Abbas yönetimini tercih ederken, kalanlar ise diğer seçenekler arasında dağıtıldı.

Anket sonucunda, yüzde 81'lik çoğunluğun, Filistin Yönetimi'nin, Gazze Şeridi'nin geleceğini tartışmak üzere toplantılara katılmasına karşı çıktığı ortaya çıktı.

Katılımcıların yüzde 70'i, İsrail'in, Hamas'ı ortadan kaldırma hedefine ulaşamayacağına inanıyor.

Ankete göre, Filistin halkının yüzde 72'si, Hamas'ın savaştan sonra Gazze Şeridi'ni yönetmeye geri dönmeyi başaracağına inanırken, yüzde 23'ü buna inanmıyor.

Ankete katılanların yüzde 64'ü, savaşın durmasından sonra Gazze Şeridi'nin geleceğini tartışmak üzere, Filistin Yönetimi'nin Ürdün ve Mısır gibi Arap ülkelerinin katılımıyla ABD ile toplantılara katılmasına karşı çıkarken, yüzde 33'ü bunu destekledi.

Hamas'ın, 7 Ekim'de İsrail'e karşı başlattığı saldırının nedenlerine ilişkin düşünceleri sorulan katılımcıların yüzde 81'i, bunun "yerleşimcilerin Mescid-i Aksa ile Filistin vatandaşlarına yönelik saldırılarını önlemek ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak" amacıyla gerçekleştiği görüşünde.

Katılımcıların yüzde 14'ü ise saldırının, İran komplosu olduğuna inanıyor.

Ankete katılanların yüzde 70'i, İsrail'in, Hamas'ı ve direnişi ortadan kaldırma hedefine ulaşmada başarısız olmasını beklerken, yalnızca yüzde 8'i İsrail'in başarılı olacağına inandığını kaydetti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın performansından memnun olanların oranı yüzde 14'te kalırken, Abbas yönetiminden memnun olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 85 oldu.

  • Filistinli istekleri
  • Hamas yönetimi
  • Gazze saldırıları

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