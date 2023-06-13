İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2023 Salı / 25 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6684
  • EURO
    25,5923
  • ALTIN
    1493.85
  • BIST100
    5462.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Filistinliler zorla tahliye riskiyle karşı karşıya
Dünya

Filistinliler zorla tahliye riskiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail mahkemelerinde açılan davalar nedeniyle işgal altındaki 'Doğu Kudüs'te 424'ü çocuk, en az 970 Filistinlinin zorla tahliye edilme riskiyle karşı karşıya' olduğu uyarısında bulundu.

AA13 Haziran 2023 Salı 12:49 - Güncelleme:
Filistinliler zorla tahliye riskiyle karşı karşıya
ABONE OL

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, dün yaptığı açıklamada, BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları İnsani Yardım Koordinatörü Lynn Hastings'in yakın zamanda 1954'ten beri yaşadıkları evlerinden zorla tahliye edilmekle karşı karşıya olan iki Filistinliyi ziyaret ettiğini kaydetti.

Hastings ise, "Doğu Kudüs'te 424'ü çocuk, en az 970 Filistinlinin zorla tahliye edilme riskiyle karşı karşıya" olduğuna dikkati çekerek uluslararası hukukla bağdaşmayan bu uygulamaya son verilmesi çağrısında bulundu.

BM bağımsız uzmanları, uzun zamandır uluslararası toplumu, İsrail'in Doğu Kudüs'te uyguladığı "Filistinsizleştirme" politikasının bir parçası olarak "zorla tahliye etme" ve "zorla yerinden etmeye" yönelik faaliyetlerine son vermek için acil eyleme çağırıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.