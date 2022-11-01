Filistinlilerden Balfour Deklerasyonu tepkisi

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan İngiliz Başkonsolosluğu önünde toplanan Filistinliler, ellerinde Filistin bayrakları ile İngiliz hükümetini özür dilemeye ve "Filistin halkının çektiği acıların sorumluluğunu üstlenmeye" çağıran pankartlar taşıdı.

Gösteriye, Filistin hükümetinin eski Kudüs İşleri Bakanı Hatem Abdulkadir ve aktivistler katıldı.

Aktivistler, Başkonsolosluk'taki İngiliz yetkililerinin, Balfour Deklarasyonu hakkında, kendilerine ulaştırmak istedikleri mektubu almayı reddettiğini söyledi.

Mektupta, "Balfour'un sözleri ve anlamları, Filistin Arap halkına yönelik baskı, vahşet ve istismarın temellerini somutlaştırıyor." ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.

- TARİHİ FİLİSTİN TOPRAKLARINDA İŞGALE ZEMİN HAZIRLAYAN BALFOUR DEKLARASYONU

Filistin toprakları üzerinde İsrail devletinin kurulmasına zemin hazırlayan İngiltere imzalı "Balfour Deklarasyonu"nun üzerinden 105 yıl geçti.

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour tarafından 2 Kasım 1917'de siyonizmin ünlü hamisi Baron Walter Rothschild'e yazılan mektup, Filistin topraklarında Yahudilere bir "vatan" kurulmasını vadediyordu.

"Yahudi siyonist taleplerinin İngiliz hükümetince sempati ile karşılandığı" vurgulanan Balfour'un mektubu şu ifadeleri içeriyordu:

"Majestelerinin hükümeti Yahudilere Filistin'de bir yurt tesisi fikrini hararetle desteklemektedir. Bu maksatla her ne gerekiyorsa yapılacaktır. Filistin'de yaşayan ve Yahudi olmayanların medeni ve dini haklarının zarar görmemesi için de azami gayret gösterilecektir."

Filistinliler deklarasyon sebebiyle İngiltere'den Filistinlilerden özür dilemesi, Filistin devletini tanıması ve İsrail işgalini kınamasını isterken, İngiltere bu talepleri reddediyor.

İngiltere, 2012'deki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Filistin'in devlet olarak tanınmasına ilişkin oylamada da çekimser oy kullanmıştı.

Hatta 2017'de, dönemin İngiltere Başbakanı Theresa May, deklarasyonun 100. yılı dolayısıyla yaptığı bir açıklamada, "İsrail devletinin kurulmasında sahip olduğumuz rolden dolayı gurur duyuyoruz ve kesinlikle deklarasyonun 100. yılını gururla kutlayacağız." demişti.