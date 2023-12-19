Filistinlilerden çağrı: Refah Sınır Kapısı kalıcı şekilde açılsın

Onlarca Filistinli, Mısır'dan Refah Sınır Kapısı'nı kalıcı olarak açmasını, yiyecek, su, ilaç ve yakıt gibi yardımların Gazze'ye kesintisiz girişine izin vermesini talep etti.

Filistinli aktivist Yusuf Nairat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın kalıcı bir şekilde açılması için Mısır Büyükelçiliği önünde toplandıklarını söyledi.

Refah Sınır Kapısı üzerinde İsrail'in söz hakkı bulunmadığını ifade eden Nairat, "Soykırım savaşına maruz kalan, kuşatma altındaki halkımıza yardımların kesintisiz ulaştırılması için Mısır'ın sınır kapısını kalıcı olarak açması gerekiyor." dedi.

Filistinli aktivist, Mısır'ın kuşatma altındaki Gazze halkının yanında olması, baskılara boyun eğmemesi ve Gazze'ye yardım etmesi gerektiğini vurguladı.

Göstericiler, Mısır yönetimine iletilmek üzere Mısır Büyükelçisi İyhab Süleyman'a talep mektubu verdi.

Filistin Kızılayı, dün yaptığı açıklamada, Gazze'ye 21 Ekim-16 Aralık tarihlerinde 4 bin 301 yardım tırının ulaştırıldığını duyurmuştu.



Halihazırda nüfusun yüzde 85'ine tekabül eden 1,9 Filistinlinin yerinden edildiği Gazze'ye, 7 Ekim'de İsrail ordusu saldırılarını başlatmadan önce günlük 600 yardım tırı gönderiliyordu.

İsrail'in, yıllarca abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne 7 Ekim saldırılarının ardından elektrik ve su tedariki ile yardım ve yakıt girişini kesmesi nedeniyle bölge halkı insani bir felaket yaşıyor.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 667 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 131'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 463 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 301 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 111 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.