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Dünya

Filistinlilerden 'sessiz ibadet' protestosu

Filistinliler, İsrail mahkemesinin, Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'sessizce' ibadet etmelerine onay vermesini protesto etmek için işgal altındaki Doğu Kudüs'te gösteri düzenledi.

AA8 Ekim 2021 Cuma 15:38 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 15:38
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Yaklaşık 50 bin Filistinli cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. Namazın ardından bir grup Filistinli İsrail mahkemesinin kararını Mescid-i Aksa'da düzenledikleri gösteriyle protesto etti.

Tekbir getiren Filistinliler, sık sık "kanımız canımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Filistinliler bir süre gösteriye devam ettikten sonra dağıldı.

Yahudi yerleşimcilere yakınlığıyla bilinen "Arutz Sheva" gazetesinde 6 Ekim'de yer alan haberde, İsrail'in Kudüs'teki Sulh Mahkemesi'nin Yahudilerin Harem-i Şerif'te "sessizce yaptıkları ibadetin" suç sayılmayacağına hükmettiği ve bunun bir "ilk" olduğu belirtilmişti.

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