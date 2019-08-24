Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyetine bağlı Hukuk Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası sessizlik, Filistinlilere ve kutsal mekanlara karşı daha fazla savaş suçu işleme, sivilleri hedef alma ve Kudüs'ü Yahudileştirme konusunda İsrail'i cesaretlendiriyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ederek sivilleri ve özellikle kutsal bölgeleri hedef almaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'in barışçıl göstericileri hedef alarak işlediği savaş suçlarına son verilmesi ve Filistinli sivillere uluslararası koruma sağlanması konusundaki sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıldı.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.