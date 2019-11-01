Filistinlilere ölüm yağdıran işgalci İsrail bu kez ekonomi silahini çekti Filistin hükümeti, bir ay kadar önce İsrail’den dana ithal edilmesini durdurma kararı aldı. Hükümet, bunun birçok sektörde ekonomik ve ticari olarak İsrail’den ayrılma planlarının bir parçası olduğunu belirtti.