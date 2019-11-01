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Filistinlilere ölüm yağdıran işgalci İsrail bu kez ekonomi silahini çekti

Filistin hükümeti, bir ay kadar önce İsrail’den dana ithal edilmesini durdurma kararı aldı. Hükümet, bunun birçok sektörde ekonomik ve ticari olarak İsrail’den ayrılma planlarının bir parçası olduğunu belirtti.

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İsrail basınında bu hafta yer alan haberlere göre, Filistin yönetiminin kararı Tel Aviv’i rahatsız etti. İsrail’in Filistin tarafına tüccarlarının olumsuz etkileneceği bu karardan vazgeçmesi için baskı yaptığı iddia edilen haberlerde, bu kapsamda İsrail’in Filistin zeytinyağının yurt dışına ihraç edilmesini engellemesinin beklendiği aktarıldı.

Konu hakkına açıklama yapan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki, İsrail’in zeytin ihracatını engellemesi halinde uluslararası tahkime başvuracaklarını kaydederek, “Taviz vermeyeceğiz” dedi. Filistin hükümeti ekonomik anlamda İsrail’den ayrılmak yerli üreticiyi güçlendirme, doğrudan ithalat, İsrail ürünlerini boykot ve hizmetleri yerelleştirmeye dayanan 4 aşamalı bir planı devreye sokmuştu.

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