Filistinliler’e İsrail zorbalığı

Gösterinin başlamasından kısa süre sonra bölgeye gelen İsrail polisi, ses bombası kullanarak göstericileri dağıtmaya çalıştı. Destek gösterisine devam edenlere saldıran İsrail polisi, Filistinli bir genci gözaltına aldı. İsrail polisinin aralarında kadınlarında bulunduğu bazı göstericileri yere yatırarak, bazılarını ise boğazını sıkarak etkisiz hale getirmeye çalıştığı görüldü. Gösteriyi takip eden gazeteciler de İsrail polisinin şiddetine maruz kaldı.

İsrail hapishanelerindeki 5 Filistinli tutuklu, ‘idari tutukluluk’ uygulamasına son verilmesi ve cezaevi koşullarının iyileştirilmesi talebiyle açlık grevi başlatmıştı. İsrail, ‘idari tutukluluk’ adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak bir ila 6 ay alıkoyabiliyor.

HAKİMDEN KEYFİ KARAR

Tutuklunun, ‘İsrail’in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine’ karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor. Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500’e yakını idari tutuklu, 230’u çocuk olmak üzere, 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.