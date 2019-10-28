21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7727
  • 6,3967
  • 279.308
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Filistinliler’e İsrail zorbalığı

Filistinli bir grup aktivist, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacıyla Doğu Kudüs’teki Selahaddin Caddesi’nde gösteri düzenledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gösterinin başlamasından kısa süre sonra bölgeye gelen İsrail polisi, ses bombası kullanarak göstericileri dağıtmaya çalıştı. Destek gösterisine devam edenlere saldıran İsrail polisi, Filistinli bir genci gözaltına aldı. İsrail polisinin aralarında kadınlarında bulunduğu bazı göstericileri yere yatırarak, bazılarını ise boğazını sıkarak etkisiz hale getirmeye çalıştığı görüldü. Gösteriyi takip eden gazeteciler de İsrail polisinin şiddetine maruz kaldı. 

İsrail hapishanelerindeki 5 Filistinli tutuklu, ‘idari tutukluluk’ uygulamasına son verilmesi ve cezaevi koşullarının iyileştirilmesi talebiyle açlık grevi başlatmıştı. İsrail, ‘idari tutukluluk’ adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak bir ila 6 ay alıkoyabiliyor. 

HAKİMDEN KEYFİ KARAR  

Tutuklunun, ‘İsrail’in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine’ karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor. Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500’e yakını idari tutuklu, 230’u çocuk olmak üzere, 5 binden fazla Filistinli bulunuyor. 

Maas, soru karşısında duraksadı! Çavuşoğlu uyardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD, TikTok'u 'ulusal güvenlik tehdidi' ilan etti

ABD, TikTok'u 'ulusal güvenlik tehdidi' ilan etti

Bağdadi operasyonuna Kayla Muller'in adı verildi

Bağdadi operasyonuna Kayla Muller'in adı verildi

Türkiye-Almaya arasında önemli Suriye görüşmesi

Türkiye-Almaya arasında önemli Suriye görüşmesi

Örgüte 'Pençe' darbesi! Etkisiz hale getirildiler

Örgüte 'Pençe' darbesi! Etkisiz hale getirildiler

Beklenen imza geldi! Ordu çekiliyor...

Beklenen imza geldi! Ordu çekiliyor...

Kadın şehitler anısına suyun altındaki kağnıyı çekti

Kadın şehitler anısına suyun altındaki kağnıyı çekti

'İzmirli Rapunzel' dünya rekoru kırdı

'İzmirli Rapunzel' dünya rekoru kırdı

Abdullah Avcı'dan soyunma odası konuşması

Abdullah Avcı'dan soyunma odası konuşması
 

POPÜLER HABERLER

Bağdadi burada öldürüldü! İşte o görüntüler

Bağdadi burada öldürüldü! İşte o görüntüler

Kan donduran gelenek! Mezardan çıkarıp...

Kan donduran gelenek! Mezardan çıkarıp...

10 bin yıllık buğdaydan yapılıyor, yiyen bir daha sipariş veriyor

10 bin yıllık buğdaydan yapılıyor, yiyen bir daha sipariş veriyor

İstanbul'daki barajların son görüntüleri

İstanbul'daki barajların son görüntüleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA