Filistinlileri canlı görünce şaşırdılar: İsrailli ırkçı vekillerin çağrısı savaş suçudur

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 457. gününde sürüyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail meclisi, on binlerce çocuk ve kadını yok etmekle ve Gazze Şeridi'ni büyük bir mezarlığa dönüştürmekle yetinmeyen ama Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri canlı görünce şaşıran kanlı aşırılıkçıların sığınağı haline geldi." ifadesini kullandı.

Fettuh, İsrailli milletvekillerinin çağrısını, "tam teşekküllü bir savaş suçu ve Filistin halkına karşı doğrudan soykırım çağrısı" olarak nitelendirdi.

Filistinli yetkili, uluslararası topluma ve ülkelerin parlamentolarına İsrail'in "bu ırkçı ve kanlı tutumlarına karşı insani ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeleri" çağrısında bulundu.

İsrailli aşırı sağcı 8 milletvekili, saldırı altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gıda ve su kaynaklarının tamamının yok edilmesini talep etmişti.

Haaretz gazetesinde dün yer alan habere göre, Meclis Dışişleri ve Savunma Komitesinden 8 milletvekili Savunma Bakanı Yisrael Katz'a Gazze'deki duruma ilişkin mektup göndermişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

05:14 İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

02:08 İsrail'in saldırılarında Aralık ayında 10 Filistinli gazeteci yaşamını yitirdi

01:06 Faslı kadınlar Gazze'deki kadınlarla dayanışma gösterisi düzenlendi

00:13 FKÖ Ulusal Konseyi Başkanı Fettuh: İsrailli aşırı sağcı milletvekillerinin çağrısı savaş suçudur

00:01 İsrail'in Gazze'deki bir yerleşim birimine düzenlediği saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi