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Dünya

Filistinlileri ''kanser'' olarak niteleyen Fransız vekile suç duyurusu

Fransa'da Filistinlileri 'kanser' olarak nitelendiren Yeşiller partili milletvekili Sabrina Sebaihi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

AA21 Ocak 2024 Pazar 01:20 - Güncelleme:
Filistinlileri ''kanser'' olarak niteleyen Fransız vekile suç duyurusu
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Fransa'da Yeşiller partili milletvekili Sabrina Sebaihi, Filistinliler için "kanser" nitelendirmesi yapan, İsrail vatandaşlığı da bulunan milletvekilli Meyer Habib hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sebaihi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Habib'in 20 Ekim 2023'te Radio J'nin programında sarfettiği sözler nedeniyle Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Fransız milletvekili, "Milletin bir temsilcisinin Filistin halkına yönelik şiddete ve nefrete teşvik etmesine izin vermek kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Sebaihi, Cumhuriyet Savcılığına gönderdiği suç duyurusunun metnini de paylaştı.

Fransız milletvekili suç duyurusunda, Habib'in, konuk olduğu Radio J programında Filistin halkı için "(Arap ülkeleri) her şeyi verdiğimiz bu toplumun nasıl bir kanser olduğunu biliyor bugün." dediğini belirtti.

Sebaihi, bu sözlerin Filistin halkına yönelik şiddet ve nefret için tahrik oluşturabileceğini ifade ederek, "Meyer Habib, Filistinlileri kanser olarak niteleyerek, onların yok edilmesinin gerekli olduğunu açıkça ima ediyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Habib'in bu sözleri sarfettiği sırada Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinlinin öldürülmüş olduğuna dikkati çeken Sebaihi, 7 Ekim 2023'ten bu yana Habib'in Filistinlilere yönelik benzer açıklamaları olduğunu kaydetti.

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