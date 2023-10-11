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Dünya

''Filistinlileri Sina'ya yollamak niyetinde değiliz''

İsrail'in Kahire Büyükelçisi Amira Oron, ülkesinin Filistinlileri Mısır'ın Sina bölgesine yollamak niyetinde olmadığını belirtti.

AA11 Ekim 2023 Çarşamba 05:48 - Güncelleme:
''Filistinlileri Sina'ya yollamak niyetinde değiliz''
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Oron, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, İsrail'in Filistinlilerden Sina'ya gitmelerini istemediğini kaydetti.

"İsrail, Mısır'la arasında sınırları açıkça belirlenmiş olan, 1979'da imzaladığı Camp David Barış Anlaşması'na bağlıdır" ifadesini kullanan Oron, Sina'nın Mısır toprağı olduğunu, Mısır ordusunun geçen 10 yıl boyunca orada teröre karşı savaş verdiğini ve bunun büyük ölçüde İsrail ile yürüttüğü koordine, anlaşmalar ve işbirliği ile mümkün olduğunu bildirdi.

Oron, "Bu durum pratikte İsrail'in Mısır ile sınırları konusundaki kararlılığını ve tam farkındalığını gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın dün Mısırlı kaynaklardan aktardığı haberde, "İsrail işgal gücünün yaşanan gerginlik üzerinden çabası Gazzelileri Sina'ya yerleştirme uğraşısı içerisinde ve Mısır bu planlara karşı koymuştur" ifadeleri yer almıştı.

Ayrıca haberde, yetkili kaynakların "işgal hükümetinin (İsrail) Filistinlileri, bombardıman altında ölüm ile topraklarının dışına göç etmeye zorladığı" değerlendirmesi yaptığı aktarılmıştı.

Yaşanılan savaş şartlarında, Gazze halkının topraklarından çıkmaya zorlanması söz konusu olduğunda önlerinde Mısırla olan ve Sina'ya açılan Rafah sınır kapısı dışında herhangi çıkış noktası bulunmuyor.

İsrail'in Gazze halkını Sina'ya sürükleyerek orada iskan edilmesi yönünde planları olduğuna ilişkin iddialar Mısır'da uzun yıllardır komplo teorileri olarak değerlendiriliyordu.

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