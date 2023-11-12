Filistinlilerin acınası çaresizliği: Gazze'ye paraşütle tıbbi yardım gönderildi

Ürdün silahlı kuvvetlerinin Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi'ne paraşütle acil tıbbi malzeme ulaştırdığı bildirildi.

Ürdün resmi haber ajansı Petra'ya göre, yetkili askeri bir kaynak, tıbbi malzeme yardımının Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir uçak tarafından paraşütlerle atıldığını söyledi.

Şifa Hastanesi'nde bütün insanlık ölüyor: Yaralılar ve hastalar ölümle burun buruna Tıbbi malzeme desteği operasyonunun ikinci kez yapıldığına dikkat çekilen haberde, olayın Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar işbirliğinde gerçekleştirildiği belirtildi.

OPERASYON BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Haberde, Ürdün Sahra Hastanesi'nin Gazze Şeridi'ne yönelik süren bombardımana rağmen çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.