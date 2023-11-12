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Dünya

Filistinlilerin acınası çaresizliği: Gazze'ye paraşütle tıbbi yardım gönderildi

Ürdün, Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi'ne paraşütle acil tıbbi malzeme ulaştırdı.

AA12 Kasım 2023 Pazar 04:05 - Güncelleme:
Filistinlilerin acınası çaresizliği: Gazze'ye paraşütle tıbbi yardım gönderildi
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Ürdün silahlı kuvvetlerinin Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi'ne paraşütle acil tıbbi malzeme ulaştırdığı bildirildi.

Ürdün resmi haber ajansı Petra'ya göre, yetkili askeri bir kaynak, tıbbi malzeme yardımının Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir uçak tarafından paraşütlerle atıldığını söyledi.

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Tıbbi malzeme desteği operasyonunun ikinci kez yapıldığına dikkat çekilen haberde, olayın Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar işbirliğinde gerçekleştirildiği belirtildi.

OPERASYON BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Haberde, Ürdün Sahra Hastanesi'nin Gazze Şeridi'ne yönelik süren bombardımana rağmen çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

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Ürdün Kralı 2. Abdullah, 6 Ekim'de, Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi'ne ilk kez tıbbi malzeme ve ilaç tedariki için silahlı kuvvetlerin başarılı bir operasyon gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

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