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Filistinlilerin öldürülmesini mübah gören hahama 'bilgelik' ödülü!

İsrail yönetiminin,Yahudi olmayanların, özellikle de Filistinlilerin öldürülmesini mübah gören İsrailli haham Yitzchak Ginsburgh'a 'Tevrat ve Bilgelik' ödülü vereceği belirtildi.

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İsrail Haaretz Gazetesi'nin haberinde, İsrail Eğitim Bakanlığının, fanatik Yahudi haham Ginsburgh'a perşembe günü "Tevrat ve Bilgelik" ödülü vereceği aktarıldı.

Haberde, Ginsburgh'un, "El Halil Camisi (Harem-i İbrahim) Katliamı"nı gerçekleştiren fanatik Yahudi Baruch Goldstein'in en büyük destekçilerinden olduğu bilgisi paylaşıldı.

Gazete, ödül törenine İsrail Eğitim Bakanı Rafi Peretz ile Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz'ın da katılacağını bildirdi. .

Baruch Goldstein'in 25 Şubat 1994'te gerçekleştirdiği ve tarihe "El Halil Camisi (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli şehit olmuş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

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